Beim Adolphshof gibt es wieder Livemusik. Nach langer coronabedingter Pause lädt die Sozialtherapie auf dem Gut zu einem Konzert ein. Im Gutspark ist am Sonntag, 23. August, um 19 Uhr die Gruppe Northbound zu Gast. Der Name ist Programm, denn Northbound heißt „in Richtung Norden“, und die Band will ihr Publikum mit Songs und Tunes auf eine musikalische Reise entlang der schroffen Küsten Irlands, über grüne Wiesen und durch weite Täler sowie hinauf in das schottische Hochland entführen.

Die vier Musiker aus der Region Peine und Hannover legen Wert darauf, auch nicht englischsprachigen Zuhörern den Inhalt ihrer Stücke näher zu bringen. Es darf zu flotten irischen und schottischen Melodien geklatscht oder der Takt locker mit dem Fuß gewippt werden.

Musik mit Banjo, Bass und Bouzouki

Gegründet wurde Northbound 2003 als Duo-Projekt. Inzwischen ist es zu einem Quartett gewachsen. Initiator Ralf Hauer ist mit Gitarre und Gesang dabei, Astrid Heldmaier ergänzt Gesang mit Flöte und Bodhran, Edda Messer spielt Flöte und Mandoline. Und Reiner Köhler vervollständigt die Instrumentenauswahl mit Banjo, Bass und Bouzouki.

Für das Konzert unter freiem Himmel gelten die aktuellen Hygieneregeln. Im Publikum muss Abstand gehalten werden. Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bei Regenwetter wird das Konzert in die Holzhalle verlegt und die Besucherzahl auf 100 beschränkt. Am Eingang gibt es Desinfektionsmittel. Der Eintritt ist frei.

