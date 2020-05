Kita-Plätze: „Bisher ist es uns immer gelungen, eine Lösung zu finden“

Herr Bürgermeister, wie reagiert die Stadtverwaltung Lehrte auf den Mangel an Kita-Plätzen?

Die Stadtverwaltung arbeitet bereits an den verschiedenen Möglichkeiten, wie und wo der Bedarf an zusätzlichen Kindertagesstätten geschaffen werden kann und wird die jeweiligen Ergebnisse den politischen Gremien der Stadt Lehrte zu gegebener Zeit zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.

Anzeige

Gibt es Alternativen, um zu überbrücken? Wenn ja, welche?

Weitere NP+ Artikel

Möglichkeiten zur Überbrückung gibt es unter anderem durch die Schaffung weiterer Interimslösungen, aber auch dies bindet hohe personelle und zeitliche Ressourcen, die sinnvoller in die Schaffung fester Einrichtungen investiert sind. Die Stadtverwaltung ist laufend dabei, Angebote für die Ausbildung zur Kindertagespflegeperson zu bewerben und die Kindertagespflege als eine Säule der frühkindlichen Bildung bekannter zu machen. Die Umsetzung einer Aktionswoche Kindertagespflege in den Räumlichkeiten des Bürgerbüros war für Mitte Mai geplant, musste jetzt jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Wie will man bei dieser großen Lücke bei den Betreuungsplätzen weiter junge Familien in die Stadt ziehen?

Was tut die Stadt, wenn sie von Eltern wegen fehlender Plätze verklagt wird?

Bisher ist es der Stadt Lehrte immer gelungen, eine Lösung zu finden und den Familien einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen.

Wie will die Stadt kurzfristig Räume und Personal für die neuen Kitas finden?

Die Stadt Lehrte ist sehr optimistisch, mit ihrem Ruf als attraktive Arbeitgeberin sowie den zahlreichen etablierten Qualitätsbausteinen weiterhin punkten und das benötigte Personal gewinnen zu können. Auf die neuen Mitarbeiter warten in Lehrte unter anderem eine sehr gute Infrastruktur sowie bezahlbarer Wohnraum. Darüber hinaus ermöglicht die Stadt Lehrte im Rahmen der Landesrichtlinie Qualität in Kitas bereits jetzt die nebenberufliche Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten sowie zum Erzieher. Um diese Möglichkeit der Berufsausbildung weiter ausbauen zu können, hat die Stadtverwaltung insgesamt 22 Ausbildungsstellen für sozialpädagogische Assistenten (jeweils elf zum 1. August 2020 und 01. August 2021) in den Stellenplanentwurf aufgenommen. Über die Einrichtung dieser Stellen wird der Rat der Stadt Lehrte im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt entscheiden.

Woraus ergibt sich das große Defizit bei den Kita-Plätzen in Lehrte?

Für das Defizit an Kita-Plätzen gibt es nicht den einen Grund, vielmehr wird dies durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Die Geburtenstatistik weist in den vergangenen Jahren insgesamt einen ansteigenden Trend aus. Insbesondere seit dem Tiefpunkt im Kita-Jahr 2011/2012 mit 383 Kindern ist wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. So gab es im Kita-Jahr 2017/2018 bereits 465 Kinder. Zudem sind Zuzüge junger Familien mit Kindern, die sich einen Betreuungsplatz noch vor Zuzug sichern möchten, zu verzeichnen. Zusätzliche Betreuungsplätze werden auch durch die Vermarktung ausgewiesener Baugebiete und die Entwicklung weiterer Baugebiete erforderlich. Die Auswirkungen lassen sich im Voraus nicht genau berechnen, weshalb eine Prognose auf Grundlage von eigenen Auswertungen und Erfahrungen, vorhandenen Meldedaten sowie Statistiken in die Kita-Bedarfsplanung 2020/2021 eingeflossen sind. Ein weiterer Faktor ist die Flexibilisierung des Einschulungsstichtages. Seit der Schulgesetznovelle 2018 sind Kinder, die zwischen dem 1. Juli und 30. September Geburtstag haben, zwar schulpflichtig, können jedoch auf Antrag der Eltern zurückgestellt werden. In Lehrte wurde im zurückliegenden und laufenden Kita-Jahr bei knapp 33 beziehungsweise 43 Prozent der möglichen Kinder davon Gebrauch gemacht. Weitere Erfahrungen müssen erst noch gesammelt werden. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung eine Inanspruchnahme in Höhe von 60 Prozent als Hilfsgröße in die Kita-Bedarfsplanung 2020/2021 einfließen lassen.

Lesen Sie auch

Von Patricia Oswald-Kipper