Ahlten/Arpke/Lehrte/Sievershausen

Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen in Kindertagesstätten (Kitas) in Lehrte ist groß. Deshalb hatte die Stadt vor zwei Jahren einen Vertrag mit dem freien Träger Global Education abgeschlossen. Er sieht die Schaffung von 225 Plätzen vor, davon 75 in Krippen für Kinder, die noch keine drei Jahre alt sind. Standorte sind die Neubaugebiete in Ahlten und Sievershausen, wo der Betrieb bereits begonnen hat. Für eine dritte Einrichtung in der Kernstadt an der Manskestraße wird in der kommenden Woche Richtfest gefeiert. Zusätzlich hat die Stadt in Arpke eine weitere Kita errichtet, die ebenfalls bereits die Arbeit aufgenommen hat.

In Ahlten sind noch Plätze frei

Mit Beginn des Kita-Jahres am 1. August haben die Erzieherinnen in dem neuen Gebäude in Ahlten an der Hannoverschen Straße ihren Dienst aufgenommen. Laut Bärbel Springer, Standortleiterin Hannover der Firma pme Familienservice, werden dort zurzeit 24 Jungen und Mädchen über drei Jahre und 28 jüngere betreut. Damit ist der Krippenbereich mit seinen 30 Plätzen so gut wie ausgebucht. Bis Ende des Jahres seien dort alle Plätze belegt, während für den Kindergarten über die Lehrter Stadtverwaltung noch Anmeldungen möglich seien, sagte Springer.

Bei Vertragsabschluss im September 2019 hatten die Betreiber noch gehofft, bereits im August 2020 mit dem Betrieb in Ahlten starten zu können. Dieses Ziel war offenkundig zu ehrgeizig. Wegen der durch Corona entstandenen Engpässe bei Personal und Baumaterial habe man das Dach nicht mehr vor dem Winter 2020/21 fertigstellen können. Daher habe der Bau von Dezember bis März witterungsbedingt komplett ruhen müssen, berichtet Springer. Doch jetzt läuft der Betrieb in der neuen Ahltener Kita, und im September soll es noch eine offizielle Eröffnungsfeier geben.

Die neue Kita in Arpke: Schon seit einigen Monaten herrscht hier Betrieb. Quelle: Achim Gückel

Das sieht der Plan der Stadt auch für die neue Arpker Einrichtung im Neubaugebiet Im See vor, in der sich laut Sprecher Fabian Nolting schon seit Mai Kinder tummeln. Die älteren sind aus der alten Kita am Waldbad umgezogen. Neu hinzugekommen sind jedoch 30 Krippenplätze. Sie „werden sich in den nächsten Wochen kontinuierlich füllen“, kündigt Nolting an.

An einer weiteren neuen Kita wird nächste Woche Richtfest gefeiert: An der Manskestraße, auf dem früheren Feierabend-Kleingartengelände, entsteht seit Mai ein Gebäude mit 50 Kindergarten- und 30 Krippenplätzen. Die Kinder, die dort unterkommen sollen, sind zurzeit in sogenannten Modulbauten An der Masch und an der Gartenstraße untergebracht. Die Eröffnung der viergruppigen Kita an der Manskestraße ist nach Springers Angaben für Anfang 2022 vorgesehen.

Bereits im März hatten Jungen und Mädchen die ebenfalls von Global Education betriebene Kita im Sievershäuser Wohngebiet Kirchlahe Süd erobert. Dort wurden 15 Krippen- und 50 Kindergartenplätze neu geschaffen.

Von Thomas Böger