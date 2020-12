Lehrte

Der Vorstand der Matthäuskirchengemeinde hat nach der Absage der coronabedingten Open-Air-Gottesdienste auf dem Marktplatz ein Alternativ-Konzept für Heiligabend erarbeitet. Es wird es neben Gottesdiensten in der Matthäuskirche am Markt auch zwei kleinere Open-Air-Veranstaltungen an der Nikolauskirche im Alten Dorf geben.

Die beiden Freiluftandachten finden auf dem Gelände hinter dem ältesten Gotteshaus der Kernstadt statt. Sie beginnen um 15 und um 16 Uhr. Diakon Sven Oliver Salzer wird sich dabei thematisch auf Familien mit Kindern einstellen.

Pastorin Beate Gärtner freut sich über das Zusatzangebot: „Das ist eine schöne Alternative für Menschen, die in der Corona-Pandemie nicht in die Kirche wollen.“ Zudem sei der 16-Uhr-Gottesdienst an Heiligabend in der Kirche immer sehr stark nachgefragt und die Kirche zu normalen Zeiten stets rappelvoll. Wegen der Corona-Pandemie dürfen in diesem Jahr maximal 70 Menschen in die Matthäuskirche. Mit der parallel stattfindenden Christvesper draußen könne man nun doppelt so viele Menschen beglücken, sagt Gärtner.

Kirche rechnet mit Genehmigung

Die Pastorin geht davon aus, dass die neue Planung für die beiden Open-Air-Veranstaltungen von der Region Hannover genehmigt wird. Die Zu- und Abgänge seien auf dem Gemeindegelände sehr gut steuerbar und erforderten nicht den massiven personellen Aufwand, der für die Gottesdienste auf dem Marktplatz notwendig gewesen wäre.

Die Matthäusgemeinde bietet an Heiligabend noch weitere Gottesdienste an. Um 16 und um 17 Uhr laden Pastorin Gesa Steingräber-Broder und Kantorin Birgit Queißner zu einer Christvesper mit dem Jugendchor ein. Pastorin Gärtner lädt gemeinsam mit dem Leiter des Posaunenchors, Christian Lange, ab 18 Uhr zu einer Christvesper mit dem Posaunenchor ein. Bei großer Nachfrage soll dieser Gottesdienst um 19 Uhr wiederholt werden, kündigt Gärtner an. Die Christnacht mit Prädikantin Dorothea Jahns startet um 22 Uhr, die Musik kommt von Dorothea Paschko.

70 Besucher pro Gottesdienst

Alle Gottesdienste werden kurz gehalten, jeweils 70 Besucher dürfen teilnehmen. Zusätzlich verweist Pastorin Beate Gärtner auf das Streamingangebot der Matthäuskirche an dem Abend. Drei Gottesdienste sollen live gezeigt werden.

Die Matthäusgemeinde vergibt die Plätze in den Heiligabend-Gottesdiensten nach einer Online-Anmeldung. Anmeldungen sind ab Sonntag, 6. Dezember, auf der Internetseite www.matthäus-lehrte.de möglich. Pro Anmeldung können maximal fünf Personen registriert werden. In besonderen Fällen werden sie auch über das Kirchenbüro unter Telefon (0 51 32) 83 70 77 entgegengenommen.

Kirche wird besonders festlich illuminiert Die Matthäuskirche soll an den Weihnachtstagen besonders festlich illuminiert werden. Der Kirchenvorstand hat dazu eine Firma beauftragt. Die aufwendige Beleuchtung und der Livestream der Gottesdienste kosten die Gemeinde knapp 5000 Euro. Mit einem Spendenratespiel will die Kirche die beiden Projekte finanzieren. Dabei soll erraten werden, wie viele Meter Ton- und Lichtkabel für den Stream verlegt werden müssen. Die beiden Gewinner können Lesungen der Weihnachtsgeschichte mit den Pastorinnen Gesa Streingräber-Broder oder Beate Gärtner gewinnen. Die Pastorin besuchen die Gewinner dafür am Weihnachtsabend zu Hause. Darüber hinaus gibt es weitere Preise. Ratekarten gibt es im Kirchenbüro gegen eine Spende von 10 Euro. Die Antworten sollten bis spätestens 19. Dezember im Kirchenbüro abgegeben werden.

