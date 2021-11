Lehrte

Dubai, Zürich, Wien, Berlin – und demnächst auch Lehrte: Das Münchner Start-up-Unternehmen „Grundriss in Lebensgröße“ siedelt sich mit seiner in Europa bisher einmaligen Idee nun auch in der Region Hannover an. Der Lehrter Unternehmer Hasan Kurtulus stellt dafür auf einem Grundstück in Lehrte eine 560 Quadratmeter große Halle zur Verfügung. Die Eröffnung ist für den 1. Januar geplant.

Was die Firmengründer Lucas Nummer und seine Frau Gissou auf der Fläche vorhaben, geht aus dem Namen ihres Unternehmens hervor: „Wir machen Baupläne sichtbar und begehbar“, erklärt Gissou Nummer. Das Verfahren dafür klingt technisch hoch kompliziert, ist aber relativ simpel: Acht Hochleistungsbeamer projizieren von der Decke aus Neubaugrundrisse in Originalgröße auf den Hallenboden. Darauf platzieren Nummers Mitarbeiter Möbel aus Pappe, verschiebbare Küchen- und Sanitärelemente sowie Wände auf Rollen.

Kunden verschieben Wände und Möbel

Kunden können so durch ihr künftiges Eigenheim schlendern, noch bevor dieses überhaupt endgültig geplant ist. Sie können Tische und Stühle rücken, Wände verschieben und Küchenblöcke neu platzieren – so lange, bis alles ihren Wünschen entspricht. Beim Rundgang durch das nachempfundene Haus lässt sich der Grundriss prüfen und bei Bedarf verändern. Das helfe, Planungsfehler zu vermeiden und Baukosten zu sparen, meinen die Unternehmer aus München. Wenn Wände nachträglich eingerissen oder Badezimmer neu geplant werden müssen, kann es schnell teuer werden.

Firmengründer Lucas Nummer (rechts) schaut sich mit einer Familie den Grundriss ihres künftigen Hauses zunächst auf dem Laptop an. Quelle: privat

„Durch den maßstabsgetreuen Nachbau bekommen die Kunden ein echtes Raumgefühl und können sich alles viel besser vorstellen“, erklärt Gissou Nummer. Das habe angehenden Häuslebauern vorher oft gefehlt. Allein anhand von Grundrissen und Computeranimationen sei das künftige Eigenheim für viele nur schwer vorstellbar gewesen. „Als Laie hat man meistens gar keinen Bezug zu Angaben in Quadratmetern, Längen und Breiten“, sagt die Firmengründerin.

Diese Erfahrung haben die 27-Jährige und ihr gleichaltriger Mann schon früher gemacht. Beide kommen aus der Immobilienbranche. Die Anteile ihrer einstigen Immobilienfirma haben sie mittlerweile verkauft, um sich voll und ganz auf das neue Unternehmen zu konzentrieren. Um ihr Konzept umzusetzen, benötigen sie lediglich eine Halle, besagte Beamer, Pappmöbel, mobile Wände, den Grundriss des darzustellenden Hauses und ein Handy, um die Technik über die entsprechende App zu bedienen. „In die Beamer haben wir seinerzeit das meiste Geld investiert – schon einer allein kostet um die 50.000 Euro“, berichtet Nummer.

„Höhle der Löwen“: TV-Sendung beschert 300.000 Euro Die ersten beiden Gewerbehallen ihres Unternehmens „Grundriss in Lebensgröße“ haben Lucas und Gissou Nummer in München und Köln noch mit eigenem Geld finanziert. Um weiter zu expandieren, hat sich das Paar nun über die Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ auf Vox Kapital gesichert. Dort präsentieren Menschen ihre Erfindungen und Geschäftsideen fünf potenziellen Investoren, darunter Carsten Maschmeyer aus Hannover. Können die Kandidaten die „Löwen“ überzeugen, bekommen sie von ihnen das nötige Startkapital oder Unterstützung bei der Expansion ihres Unternehmens. Im Gegenzug erhalten die Investoren Unternehmensanteile. Lucas und Gissou Nummer konnten in der Sendung – die finale Show wurde kürzlich ausgestrahlt – gleich vier von fünf „Löwen“ für sich gewinnen. Das Paar entschied sich schließlich für Maschmeyer und die Unternehmerin Judith Williams. Beide boten die 300.000 Euro für 25,1 Prozent der Anteile an. Mit dem Betrag finanzieren die Nummers nun ihre Firmenstandorte in Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Die Halle in Lehrte bei Hannover ist mittlerweile die sechste des Start-ups.

Die Firma ist die erste ihrer Art in Europa. Gissou und ihr Mann haben das Unternehmen im vergangenen Dezember gegründet. Die erste Halle entstand Anfang dieses Jahres in Olching bei München, die zweite in Köln. Mittlerweile sitzt die Firma auch in Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Weitere Standorte sind in Hamburg, Dubai, Zürich und Wien geplant. „Langfristig wollen wir auch in die USA und nach Kanada gehen“, kündigt die junge Firmenchefin an.

Erfolgreiches Paar: Gissou und Lucas Nummer haben ihr Unternehmen am 31. Dezember 2020 gegründet. Quelle: privat

Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von rund 1,5 Millionen Euro. Mit ihrer Idee haben Lucas und Gissou Nummer nach eigenen Angaben bereits um die 500 Bauherren für sich gewinnen können. Dazu kommen Aufträge von Maklern, Architekten, Fertighausherstellern und Bauträgern. „Kürzlich war eine Supermarktkette mit Reinigungsgeräten da und hat ausprobiert, ob sie damit auch durch die Gänge kommen“, erzählt Gissou. Das Geschäftsmodell hat das Paar mittlerweile erweitert: Auch Küchen, Hotels, Apotheken und sogar Jachten hat das Start-up bereits in Lebensgröße nachgestellt. „Eigentlich geht alles, was einen Grundriss hat“, sagt Gissou.

Bereicherung für Lehrte

Nach Lehrte zieht es das Unternehmerpaar vor allem wegen der verkehrsgünstigen Lage direkt an der A2. Auch die anderen Hallen der Nummers sind meist in Randlagen oder dem Umland von großen Städten. „Das ist entspannter für die Kunden – sie müssen bei der Anreise nicht erst durch die ganze Stadt fahren und können gleich vor der Tür parken“, erklärt Nummer, die zudem einen Onkel in Hannover hat.

Hasan Kurtulus (Mitte) und seine Tochter und Mitgesellschafterin Selin stehen mit Bauingenieur Alper Güldal vor der Halle, die das Unternehmen „Grundriss in Lebensgröße“ in Lehrte anmieten will. Quelle: Katja Eggers

Unternehmer Hasan Kurtulus, der dem Paar seine Halle vermietet, wertet die Ansiedlung als große Bereicherung für Lehrte. „Das ist mal was Anderes – und dass die jungen Leute mit ihrer Idee jetzt schon so einen unglaublichen Erfolg haben, davor ziehe ich meinen Hut“, erklärt Kurtulus. Den Kontakt hatte ein Immobilienbüro hergestellt. Es suchte für „Grundriss in Lebensgröße“ eine Halle in der Umgebung von Hannover, Kurtulus ließ in Lehrte gerade eine bauen. „Das war wirklich ein Glücksfall“, sagt der Unternehmer.

Von Katja Eggers