Lehrte

Das Lehrter Gymnasium und die gegenüberliegende Albert-Schweitzer-Schule sind mit Graffiti verunstaltet worden. Dabei sprühten die Täter ihre Schriftzüge zwischen Donnerstag und Freitag an Fenster und Wände des Gymnasiums. Zwischen Sonntag und Montag gingen die Täter an der Albert-Schweitzer-Schule ans Werk. Da an beide Schulgebäude die gleichen Schriftzüge geschmiert wurden, geht die Polizei davon aus, das die Taten zusammenhängen.

Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, sich im Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (05132) 8270 zu melden.pos

Von Patricia Oswald-Kipper