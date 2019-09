Ein Streifenwagen der Polizei ist am Mittwoch während einer Einsatzfahrt in einen Unfall verwickelt worden. Die Beamten aus Lehrte waren auf dem Weg zur Autobahn 7, der Zusammenstoß mit einem abbiegenden Skoda ereignete sich kurz vor Ahlten. Drei Menschen wurden verletzt, die L 385 war bis in den Abend gesperrt.