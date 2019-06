Für Freitag, 14. Juni, haben Abiturienten des Lehrter Gymnasiums zum ersten „Lehrter Klimastreik“ aufgerufen. Die Bewegung „Friday for Future“ fasst jetzt also auch in Lehrte Fuß und ist damit Wegbereiter: Außerhalb der Landeshauptstadt gab es bislang noch keine Demo im Rahmen der Zukunftsfreitage.