Einzug in neue Feuerwache war Höhepunkt des Jahres

Insgesamt 560-mal sind die Feuerwehren in Lehrter Stadtgebiet im Jahr 2019 alarmiert worden. Diese Bilanz hat jetzt Stadtbrandmeister Jörg Posenauer präsentiert. Damit ist die Zahl der Einsätze im Vergleich zum Jahr 2018 leicht gestiegen, als 552 Einsätze zu Buche standen. Unter den Einsätzen im Jahr 2019 war aber „glücklicherweise kein Großbrand zu verzeichnen“, resümiert Posenauer. Insgesamt verzeichneten die Brandbekämpfer in den vergangenen zwölf Monaten 6978,5 Einsatzstunden.

Mehr Fehlalarme bei Rauchmeldern

Ausrücken mussten die Feuerwehrleute zu 14 sogenannten Mittel- und 95 Kleinbränden sowie 204 technischen Hilfeleistungen. Leicht gestiegen ist die Anzahl der Fehlauslösungen bei Brandmeldeanlagen und Rauchmeldern. Einsatzorte seien dabei vor allem private Haushalte gewesen, sagt der Stadtbrandmeister. Kostenpflichtig ist so ein Fehlalarm in den meisten Fällen nicht. „Wenn wir aber sehen, dass ein Rauchmelder schlecht gewartet ist, können durchaus Kosten für den Eigentümer, Mieter oder Vermieter anfallen“, sagt Posenauer.

In 140 Fällen mussten die Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren nachbarliche Hilfe leisten, also in Nachbarortschaften oder -städten aushelfen. Unter anderem nach einem Unfall mit Gefahrgut auf der Autobahn 2 im Landkreis Peine. Gemeinsam mit Einsatzkräften aus Burgdorf, Sehnde und Uetze seien dort rund 100 Feuerwehrmänner und -frauen neun Stunden als Ablösung für die erschöpften örtlichen Kräfte im Einsatz gewesen. Für Posenauer war der Unfall der „aufwendigsten Einsatz im vergangenen Jahr“.

Höhepunkt 2019: Umzug in die neue Feuerwehrwache

2019 stand für die Feuerwehren aber auch im Zeichen großer Veränderungen, insbesondere für jene in der Kernstadt: Im August zog sie in die neue Wache an der Schützenstraße um. „Die Einweihung der neuen Feuerwehrwache war das Highlight 2019 für die Feuerwehren in Lehrte“, betont der Stadtbrandmeister.

Das wichtigste Ereignis für die Lehrter Feuerwehr im vergangenen Jahr: Zu Eröffnung der neuen Feuerwache im August kommen rund 200 Gäste. Quelle: Archiv / Achim Gückel

Vorteile der neuen Wache an der Schützenstraße seien unter anderem mehr Flexibilität, mehr Platz und die Möglichkeit, Einsatzkleidung vor Ort zu reinigen. Außerdem wurden Unterrichtsräume eingerichtet, die bei besonders aufwendigen Einsätzen, sogenannten Großschadenslagen, als Stabsräume genutzt werden können. Der Werkstattbereich, der im zweiten Bauabschnitt in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, soll zudem als Servicezentrum für andere städtische Einrichtungen dienen.

Fünf neue Stellen für Gerätewarte

Große Sorge bereitet dem Stadtbrandmeister jedoch weiterhin die sogenannte Tagesalarmsicherheit im Stadtgebiet, also die Verfügbarkeit von genügend Einsatzkräften bei Einsätzen tagsüber. Zwei zusätzliche Stellen für hauptamtliche Gerätewarte wurden bereits besetzt, eine weitere Stelle ausgeschrieben. Die Gerätewarte sollen die Ortsfeuerwehren tagsüber bei ihren Einsätzen künftig unterstützen. „Weitere fünf Stellen sollen in diesem Jahr besetzt werden“, stellt Posenauer in Aussicht.

Insgesamt verfügen die Feuerwehren in der Kernstadt sowie in den Lehrter Ortschaften über 459 Einsatzkräfte, darunter 67 Frauen. Vor Jahresfrist waren es noch 467 Aktive. 176 Jugendliche sind derzeit in den Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet aktiv. In den Kinderfeuerwehren sind es 175 Mädchen und Jungen.

