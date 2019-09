Lehrte

Nach einem Küchenbrand hat die Feuerwehr mehrere Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Lehrte gerettet. Das Feuer hatte sich in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung ausgebreitet und drohte auf weitere überzugehen, wie die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Mehrere Personen seien von ihren Balkonen und aus ihren Wohnungen gerettet worden, darunter eine Schwangere.

Nach den Löscharbeiten sind nun drei Wohnungen vorerst unbewohnbar. Unfallursache und Sachschaden stünden noch nicht fest, hieß es. Der Bewohner der zuerst betroffenen Wohnung wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Von RND/lni