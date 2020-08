Lehrte

Beim Brand einer Doppelgarage in Lehrte hat am Montagabend der Eigentümer Brandverletzungen erlitten und und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude gerade noch verhindern.

Wie Stephan Keil von der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte am späten Abend mitteilte, war das Feuer in der Garage am Herzogweg gegen 20.30 Uhr ausgebrochen. Demnach hatten Rettungskräfte der Ortsfeuerwehr bereits vor ihrer Ankunft am Einsatzort aus der Ferne eine dichte Rauchsäule und hohe Flammen gesichtet. Laut Feuerwehrsprecher Keil stand die Doppelgarage komplett in Flammen. Der Brand hatte teilweise auch bereits auf das direkt angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Wie die Feuerwehr berichtet, konnten Einsatzkräfte nach ihrem Eintreffen aber eine weitere Ausbreitung des Feuers gerade noch verhindern. Bereits 15 Minuten nach der Alarmierung hatten Löschtrupps demnach den Brand auch bereits unter Kontrolle. Der Eigentümer hatte sich beim Ausbruch des Brandes seine Verletzungen zugezogen. Er wurde von einem Rettungsdienst zunächst an der Einsatzstelle behandelt und später in ein Krankenhaus eingeliefert.

33 Feuerwehrleute und sechs Fahrzeuge im Einsatz

Atemschutztrupps mussten laut Feuerwehrsprecher Keil im Verlauf des Einsatzes das Dach der Garage einreißen und den gesamten Komplex mit Wasser bespritzen. Die Ortsfeuerwehr Lehrte war mit sechs Fahrzeugen und 33 Rettungskräften im Einsatz. Zum Großaufgebot gehörten am Montagabend aber auch ein Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnte die Feuerwehr am Abend noch keine Angaben machen.

Von Ingo Rodriguez