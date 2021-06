Lehrte/Immensen

Die Corona-Inzidenz sinkt stetig, die Lockerungen im öffentlichen Leben sind weitreichend. Trotzdem wird das Leben in Lehrte in den Sommermonaten noch immer nicht so sein, wie man es vor der Pandemie gewohnt war. Denn Großveranstaltungen wird es kaum geben. Das Bluesfestival in Lehrte zum Beispiel fällt zum zweiten Mal hintereinander aus. Der Verein Blues in Lehrte hat sich nach langen Diskussionen letztlich dazu entschlossen, das für den 4. September geplante 37. Open-Air am Rodelberg schweren Herzens abzusagen.

„Wir waren uns am Ende einig, dass sich der Spirit und der familienfreundliche Charakter des Festivals unter den gegebenen Umständen und geltenden Hygienevorschriften zu sehr verändern und uns allen sicher keinen Spaß bereiten würde“, erklärt Jens Veenhuis, der Vorsitzende des Bluesvereins.

Für den 24. Juni sei zwar mit einer neuen Corona-Verordnung und vermutlich weiteren Lockerungen zu rechnen, geplant hätten die ehrenamtlichen Veranstalter aber mit den derzeitigen Vorgaben. Und die sahen unter anderem ein bestuhltes Festival mit maximal 500 statt bisher gut 1000 Besuchern, Catering am Platz, Abstandsregeln, Masken und Test- oder Impfpasskontrolle an den Kassen vor. Wegen der Kontaktdatenverfolgung hätte es personalisierte Tickets im Vorverkauf geben müssen, eine Abendkasse wäre weggefallen. Darüber hinaus berge die Pandemie immer noch eine Gesundheitsgefahr für Besucher, Bands und Helfer.

Club-Konzerte im Anderen Kino

In einer Umfrage unter Blues-Vereinsmitgliedern und Helfern hatte sich eine breite Mehrheit im Vorfeld zudem klar für eine Absage des Festivals ausgesprochen. In den sozialen Medien hat der erneute Ausfall des beliebten Open-Airs bereits viel Bedauern ausgelöst – sowohl bei den Besuchern als auch bei den Bands, die sich auf ihren Auftritt in Lehrte gefreut hatten. „Wir haben dort aber auch großes Verständnis erfahren“, erklärt Veenhuis.

Den drei bereits verpflichteten Bands haben die Bluesfreunde nun abgesagt, auch die Caterer wissen Bescheid. „Für die Bands ist die Absage besonders schade, weil ihnen so eine weitere Auftrittsmöglichkeit und damit das Honorar genommen wird“, sagt Veenhuis. Der Verein starte nun aber mit voller Kraft und großer Vorfreude in die Vorbereitungen für das Bluesfestival am 3. September 2022. Man plane zudem bereits Alternativen: In der Wintersaison sollen Konzerte in der Clubatmosphäre des Anderen Kinos in Lehrte über die Bühne gehen.

Mangelnde Planungssicherheit

Alternative Veranstaltungen haben auch die Macher des dreitägigen Fuchsbau-Festivals geplant, das mit einer bunten Mischung aus Musik, Kunst, Diskurs und Party eigentlich Anfang August auf dem Zytanien-Gelände bei Immensen stattfinden sollte. Statt des Festivals, das in früheren Jahren zwischen 3000 und 5000 Besucher anlockte, bietet der ehrenamtliche Verein für Mitte August verschiedene Einzelveranstaltungen wie Konzerte, Workshops und Diskussionen im kleinen Rahmen in Hannover an. „Das war wirklich ein langes Ringen, aber wir haben uns schließlich für die Absage des Festivals entschieden“, erklärt Henry Alves vom Organisationsteam.

Das dreitägige Fuchsbau-Festival hat in der Vergangenheit bis zu 5000 Besucher angezogen – in diesem Jahr fällt die Veranstaltung coronabedingt aus. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Die Macher beklagen vor allem mangelnde Planungssicherheit. „Wir hätte uns von der Politik einen strukturierteren Plan zu möglichen Öffnungsstrategien in der Kulturbranche und klarere Handlungsrichtlinien gewünscht“, sagt Alves. Die Absage sei schwer gefallen, habe den Ehrenamtlichen aber auch eine große Last genommen.

In diesem Jahr nicht machbar: Beim Zytanien-Festival wir auf der Bühne gemuckt und davor auch gerne getanzt. Quelle: privat (Archiv)

German Blues Awards: Bluesfestival ist wieder nominiert Auch wenn es in diesem Jahr wieder wegen Corona ausfällt: Das Lehrter Bluesfestival ist erneut für die German Blues Awards nominiert. Fachjournalisten, Veranstalter und Produzenten aus der Musikbranche haben die Open Air-Veranstaltung bei einer Umfrage des Baltic Blues Vereins im ostholsteinischen Eutin unter die ersten fünf Kandidaten für das beste Bluesfestival in ganz Deutschland gewählt. Im Jahr 2014 hatten die Lehrter das Voting schon einmal gewonnen. Wer sich für einen erneuten Sieg des Festivals am Lehrter Rodelberch einsetzten möchte, kann seine Stimme noch bis zum 20. Juni im Internet unter voting.blues-baltica.de abgeben. Ein Link zum Anklicken ist auch auf der Homepage blues-in-lehrte.de hinterlegt.

Zytanien nur in abgespeckter Form

Die Veranstalter des für Ende August geplanten Zytanien-Festivals, das ebenfalls auf dem alten Ziegeleigelände bei Immensen steigt, tun sich mit der Absage indes noch schwer. Es sei jedoch klar, dass es das Festival in der Form, wie man es kenne, in diesem Jahr nicht geben könne. „Wenn überhaupt, wird nur eine Veranstaltung in deutlich abgespeckterer Form stattfinden“, betont Alex Buchholz vom Organisationsteam. Dafür werde derzeit ein Konzept erarbeitet, das aber dann noch genehmigt werden müsse. „In zwei Wochen wissen wir mehr“, sagt Buchholz.

Von Katja Eggers