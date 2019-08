Lehrte

Jens Veenhuis organisiert das Festival zum 36. Mal in Folge. In diesem Jahr steigt es am Sonntag, 7. September, ab 16 Uhr im Hohnhorstpark. Vor der 25. Auflage hätten sich die Organisatoren gefragt, ob danach nicht sogar ganz Schluss sein solle. Die Option sei jedoch schnell wieder vom Tisch gewesen. Auch aktuell mangele es ihm nicht an Vorfreude, sagt Veenhuis. „Die Resonanz im Publikum ist jedes Jahr wieder positiv, und die Stimmung ist wie auf einem großen Familienfest“, begründet er seine Motivation.

Um eine gute Qualität der fünf Bands muss sich der Verein angesichts der hohen Bewerberzahl von 100 bis 120 Bands keine Sorgen machen. „Trotzdem müssen wir darauf achten, dass die Mischung stimmt“, sagt Veenhuis.

Australische Blues-Band kommt nach Lehrte

Den Auftakt des Konzertabends macht in diesem Jahr Michael van Merwyk mit seiner Band Bluesoul: Van Merwyk, der sonst auch solo, im Duo oder mit anderen Bands auftritt, spielt fast ausschließlich eigene Stücke – und das auf der Lap-Steel-Gitarre. Dieses Saiteninstrument hängt sich der Musiker nicht um, sondern legt es auf seinen Schoß. Zum wiederholten Mal ist auch Florian Lohoff mit seiner Band in Lehrte zu Gast. Der Berliner stand auch schon auf Konzerten von Blues-Größen wie Walter Trout, Ryan McGarvey und Henrik Freischlader auf der Bühne. Im Februar gastierte er im Anderen Kino.

Thorbjørn Risager kehrt mit seiner Band zurück auf die Lehrter Festivalbühne – schon 2012 brachte der Däne beim Bluesfestival den Hohnhorstpark zum Dampfen. Und noch einen weiteren internationalen Gast begrüßen die Lehrter Blues-Freunde in diesem Jahr bei ihrer Konzertreihe: Die Mason Rack Band kommt aus Australien nach Lehrte. Die Band aus Down Under will ihr Publikum mit einer Mixtur aus Heavy Rock, Blues, Jazz und Roots begeistern. Außerdem tauchen die vier Mitglieder der Karlsruher Band Pick Up The Harp wieder mit ihrer mobilen Musikanlage im Hohnhorst-Park auf und wollen singen und spielen, bis Tasten, Saiten und Mikros glühen.

Veenhuis hat Blues-Festival 1984 gegründet

Jens Veenhuis hob das Lehrter Blues-Festival 1984 mit sieben Freunden aus der Taufe. „Wir haben viel Musik gehört, zusammen Urlaub gemacht und in Sehnde eine ähnliche Veranstaltung besucht – dann wollten wir ein eigenes Festival mit ausschließlich Blues-Musik auf die Beine stellen.“ Die Zahl der Besucher ist von 400 bis 500 in den Anfangsjahren auf mehr als 1000 in den vergangenen Jahren angewachsen. Das Festival sei bei Bands auch deshalb beliebt, weil diese selten die Gelegenheit bekämen, vor so vielen Zuschauern zu spielen.

Die Beliebtheit des Festivals führt Veenhuis aber auch auf die ehrenamtliche Organisation zurück. „Alle Helfer sind fröhlich, wenn sie den Besuchern etwa ihre Bratwurst in die Hand drücken. Und zwar weil sie das freiwillig machen.“ Es sei eine „tolle Geschichte“, dass diese ehrenamtliche Organisation so lange gehalten habe. Zwar gebe es auch Blues-Festivals in Süddeutschland, diese seien aber kommerziell organisiert. „Blues in Lehrte hat einen guten Ruf“, resümiert Veenhuis.

Info:Die nunmehr 36. Auflage des Lehrter Blues-Festivals startet am Sonntag, 25. August, ab 16 Uhr im Lehrter Hohnhorstpark. Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind das Andere Kino in Lehrte, Sedanplatz 26A, die Bücherstube Veenhuis in Lehrte, Iltener Straße 28, die Hundepension Schmidt in Sievershausen, Niedersachsenstraße 6, das Musikhaus Burgdorf, Wallstraße 10, der Bioladen Kiebitz in Sehnde, Iltener Straße 3, sowie der M+M Zweiradservice in Hannover, Badenstedter Straße 44. Blues-Fans, die ihre Post frankieren wollen, können Blues-Briefmarken der Citipost ebenfalls in der Bücherstube Veenhuis kaufen.

