Lehrte

In einer Wohnung an der Feldstraße hat sich am Donnerstag ein heftiger Streit in einer Familie abgespielt. Ein 49-jähriger Mann hat dort seine eigene Mutter erst zu Boden gestoßen und dann heftig gewürgt. Einer Enkeltochter ist es offenbar zu verdanken, dass die Sache glimpflich ausging. Als sie eingriff und ihre Mutter zu Hilfe rief, ließ der Angreifer von der 77-Jährigen ab. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihren Sohn wird jetzt wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Sache spielte sich nach gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen 13.10 Uhr ab. Sohn und Mutter waren offenbar zunächst in einen verbalen Streit geraten. Worum es ging, kann die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Christina Wotschke, noch nicht sagen. Fest steht aber, dass der 49-Jährige seine Mutter von hinten attackierte, als diese auf ihre Terrasse trat. Der Sohn stieß die 77-Jährige um und begann, sie zu würgen.

Enkeltochter ruft die Polizei

Die 21-jährige Enkelin wurde Zeugin des Angriffs auf ihre Oma. Sie alarmierte die Polizei und rief zudem ihre Mutter zu Hilfe. Dieser gelang es schließlich, den Angriff auf die Seniorin zu beenden. Dabei habe sie nur „leichte körperliche Gewalt“ anwenden müssen, heißt es in der Mitteilung.

Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 49-Jährigen fest. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen und soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ob der Angreifer zum Zeitpunkt der Attacke auf seine Mutter möglicherweise alkoholisiert war oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ist noch unklar. Darüber machte die Staatsanwaltschaft am Freitag keine Angaben.

Von Achim Gückel