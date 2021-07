Fahrräder für Geflüchtete: „Lehrte hilft“ überwältigt von Spendenbereitschaft

Lehrte

Ein eigenes Fahrrad bedeutet für viele Menschen ein Stück Selbstständigkeit und Mobilität – besonders für Geflüchtete. Daher freut sich das Team des Netzwerks „Lehrte hilft“ über die bisher mehr als 250 Fahrräder, die Lehrterinnen und Lehrter nach einem Aufruf gespendet haben. Die instand gesetzten Fahrräder wurden nun an ihre neuen Besitzer übergeben.

Auf den Spendenaufruf im April folgte eine große Welle der Hilfsbereitschaft. „Mit so einer großartigen Reaktion haben wir nicht gerechnet“, sagte Armin Albat, Mitinitiator von „Lehrte hilft“ und Leiter der Fahrrad-Projekte. Er vermutet, dass die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, dass viele Menschen ihre Keller und Garagen aufgeräumt haben und dabei auch alte Fahrräder zutage förderten.

Selbst 70 Jahre alte Räder fahren wieder

Damit die Spenderinnen und Spender möglichst wenig Umstände hatten, holten die freiwilligen Helfer des Netzwerks die Räder mit einem großen Anhänger des SV Yurdumspor von der Haustür ab und brachten sie ins Rotkreuz-Zentrum. Dort wurden die Fahrräder generalüberholt, die meisten von ihnen befanden sich laut der Initiative in einem guten Zustand. Selbst 70 Jahre alte Räder habe man mit geringem Aufwand wieder verkehrssicher machen können, sagte Albat.

Nach der Reparatur gab „Lehrte hilft“ die Räder im DRK-Zentrum an bedürftige Menschen weiter. Die neuen Besitzer beteiligten sich dabei an den Reparaturkosten.

Im August Fahrradkurs für Frauen

Das Netzwerk nimmt weiterhin reparaturbedürftige Fahrräder entgegen. „Lehrte hilft“ bietet zudem vom 16. bis 27. August mit finanzieller Unterstützung des ADFC einen Fahrradkursus für Frauen an. Die Teilnehmerinnen lernen mit einer professionellen Fahrradtrainerin das sichere Radfahren – auch ohne Vorkenntnisse. Für den Kurs werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Es sind auch noch wenige Plätze für Teilnehmerinnen frei, der Kurs kostet 30 Euro.

Wer am Fahrradkurs teilnehmen möchte, Fahrräder spenden oder beim Fahrradprojekt helfen möchte, kann sich an Armin Albat unter Telefon (0175) 2649762 oder per E-Mail an armin.albat@htp-tel.de wenden. Weitere Informationen gibt es auch unter lehrte-hilft.wir-e.de.

Von Elena Everding