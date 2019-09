Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lehrte hat in der Nacht zum Dienstag einen Schaden von 100.000 Euro angerichtet. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner über Balkone. Der 25-jährige Mieter, in dessen Küche der Brand ausbrach, hat eine Rauchgasvergiftung erlitten. Drei Wohnungen sind jetzt unbewohnbar.