Lehrte

Der Laden eines Mobilfunkanbieters an der Zuckerpassage ist am Donnerstagnachmittag das Ziel eines blitzartig vorgetragenen Diebstahls gewesen. Gegen 15.30 Uhr stürmten zwei unbekannte Männer in die Geschäftsräume, rissen die Sicherungskabel von drei ausgestellten hochwertigen Smartphones ab und flüchteten umgehend zu Fuß in unbekannte Richtung. Den Wert der Mobiltelefone gibt die Polizei mit insgesamt rund 3500 Euro an.

Nach Darstellung von Zeugen handelt es sich bei einem der Diebe um einen 19 bis 24 Jahre alten und rund 1,75 Meter großen Mann mit schwarzen, lockigen Haaren. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Basecap und einen dunkelblauen Trainingsanzug mit weißem Brustring. Der zweite Dieb ist etwa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte einen schwarzen Kapuzenpullover an. Beide Männer trugen einen Mund-Nasen-Schutz, als sie in das Geschäft stürmten. Die Polizei beschreibt sie als von „südländischem Erscheinungsbild“. Die Täter sollen in einer arabischen Sprache miteinander kommuniziert haben.

Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel