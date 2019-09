Vor zwei Wochen gab es erstmals einen großen Straßenflohmarkt in der Kernstadt. Er lockte Hunderte von Interessierten in Lehrtes Norden. Jetzt zieht Lehrte Süd nach. Für Sonntag, 29. September, kündigt die Siedlergemeinschaft Glück Auf einen Garagenflohmarkt im Schachtviertel an.