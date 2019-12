Warum waren Lehrter Volksschüler 1945 so dünn? Welche Rolle haben Schulen als Vermittler von NS-Ideologie gespielt? Solchen und ähnlichen Fragen haben sich Oberstufenschüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Lehrte gewidmet. Ihre Ergebnisse präsentieren sie derzeit in einer schulinternen Ausstellung über Lehrte im und nach dem Zweiten Weltkrieg.