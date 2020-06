Die Güterumschlaganlage Megahub in Lehrte hat am Montag ihren Betrieb aufgenommen. Es handelt sich um die modernste derartige Anlage in Deutschland – sie bringt Güter von der Straße auf die Schiene und umgekehrt. 170 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert. Nach einem sechsmonatigen Testbetrieb fuhr am Montag der erste mit Waren und Gütern beladene Zug von Lehrte Richtung Süden.