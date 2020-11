Die Stadt Lehrte hat am Freitag wegen Corona drei beliebte Treffpunkte für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet geschlossen – die Bolzkäfige am Jugendzentrum Nord und in Ahlten sowie die Skateranlage am Südring. Dort bestehe erhöhte Infektionsgefahr.

Infektionsgefahr zu groß: Der Bolzkäfig am Wiesengrund in Ahlten ist jetzt ebenso gesperrt wie jener am Jugendhaus Nord in Lehrte und die Skateranlage am Südring. Quelle: Achim Gückel (Archiv)