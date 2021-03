Lehrte

Langenhagen hat es vorgemacht. Dort stellte die Stadt vor einigen Wochen auf eigene Faust ein Corona-Testzentrum auf die Beine. An drei Tagen in der Woche werden jeweils 100 Menschen auf das Virus getestet, die Termine sind ausgebucht. Und mittlerweile gibt es Überlegungen, das Angebot sogar noch auszuweiten. Könnte Langenhagen ein Vorbild für Lehrte sein? Die Lehrter Stadtverwaltung prüft das gerade. Doch noch gibt es keine Antworten auf die entscheidenden Fragen nach Standort, Personal und Kosten eines Testzentrums.

Lehrte hatte insbesondere nach dem massiven Corona-Ausbruch im Klinikum an der Manskestraße sowie im Altenheim Sonnenhof in Aligse in den vergangenen Tagen sehr hohe Corona-Zahlen zu verzeichnen gehabt. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner) stieg vor gut einer Woche rapide an, lag am Mittwoch dieser Woche dann bei 179,9. Das markierte den Spitzenwert unter den Kommunen der Region Hannover.

SPD stellt Forderungen ans Rathaus

Die SPD in Rat der Stadt forderte Bürgermeister Frank Prüße (CDU) vor zwei Tagen sogar schriftlich dazu auf, verstärkt nach Gründen für die hohen Infektionszahlen zu forschen und darüber nachzudenken, ein weiteres Mal umfassend die Bürgerinnen und Bürger der Stadt über die Situation sowie die Schutz- und Hygienemaßnahmen zu informieren. Auch nach möglichen Planungen für ein Lehrter Corona-Testzentrum oder den Einsatz mobiler Testteams in Schulen und Kitas fragten die Sozialdemokraten. Letzteres praktiziere etwa schon die Stadt Burgdorf.

„Es gibt im Rathaus viele Überlegungen, die auch schon vor der Anfrage der SPD aufgenommen wurden“, sagt nun Sprecher Fabian Nolting. Noch könne man aber keine Aussagen zu einem möglichen Testzentrum machen. „So etwas geht nicht von jetzt auf gleich.“ Offen sei zum Beispiel noch die Frage, woher das qualifizierte Personal für die Tests kommen könnte. In Langenhagen übernehmen die Johanniter diese Aufgabe. Auch über die Kosten habe man noch keinen Überblick, sagt Nolting. Langenhagen gibt sie mit 2847 Euro pro Tag an, von denen allein 2100 auf die Tests selbst entfallen. Auch die Anforderungen an den Standort seien hoch. Dieser müsse gut erreichbar und groß genug sein. Langenhagen macht die Tests im Rathaus.

Inzidenzwert sinkt in Lehrte rapide

Die erfreuliche Nachricht für Lehrte: Am Donnerstag vermeldete das Gesundheitsamt der Region Hannover für die Stadt einen aktuellen Inzidenzwert von nur noch 93,3, das bedeutet einen Rückgang von mehr als 85 Punkten im Vergleich zum Mittwoch. Wesentlicher Grund dafür ist nach Angaben von Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, dass die Anzahl der Infizierten vor einer Woche fast ebenso sprunghaft nach oben gegangen war – unter anderem wegen der Infektionswelle und der Ergebnisse aus den Reihentestungen im Sonnenhof.

Diese Meldungen sind nun, nach einer Woche, bei der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz wieder herausgefallen. Solche Schwankungen sein „ein Paradebeispiel“ dafür, dass der Inzidenzwert für kleine Bereiche wie den der Stadt Lehrte mitunter in die Irre führe über die Gesamtentwicklung der Pandemie. Der Blick auf die Inzidenz für die gesamte Region Hannover sei bereits aussagekräftiger. Am Donnerstag betrug dieser 106,2.

Nennenswerte Corona-Hotspots gebe es in Lehrte derzeit keine, betonen sowohl Nolting als auch Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. Aus Schulen und städtischen Kitas etwa sei derzeit kein einziger Infektionsfall bekannt, sagt Nolting. Negativer Spitzenreiter unter den Städten und Gemeinden im Umland Hannovers waren am Donnerstag Uetze (184,7) und Garbsen (182,9). Lehrtes Nachbarstädte Sehnde und Burgdorf lagen bei 109,4 und 161,8.

Von Achim Gückel