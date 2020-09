Corona in Lehrte: Mitarbeiterin der AWO-Residenz Gloria Park ist infiziert

Lehrte

Wegen der Coronavirus-Infektion einer Mitarbeiterin gelten im AWO-Seniorenzentrum Gloria Park Lehrte seit Mittwoch noch strengere Regeln. Das bestätigt Annette Baumert, Geschäftsführerin der Sozialen Dienste beim AWO-Bezirksverband Hannover. Ihren Angaben zufolge war die jetzt positiv getestete Mitarbeiterin zuletzt am Dienstag, 15. September, im Dienst und meldete sich danach krankheitsbedingt ab.

„Während der Arbeitsunfähigkeit hat der Hausarzt sie am 21. September auf Corona testen lassen“, sagt Baumert und fügt hinzu, dass die AWO dann am Mittwoch, 23. September, von dem positiven Testergebnis erfahren habe. Im Anschluss hätten die Mitarbeiter alle Bewohner und deren Angehörigen sowie Geschäftspartner und Gesundheitsamt der Region informiert. „Zum Glück zeigt keiner der Bewohner und der Mitarbeiter bislang Symptome, und natürlich hoffen wir, dass es so bleibt“, sagt Baumert. Wegen der Corona-Pandemie seien derzeit nicht alle der 82 voll stationären Plätze belegt.

Baumert : AWO plädiert für durchgängige Tests der Mitarbeiter

„Wir beobachten die Abläufe in unserem Haus sehr engmaschig“, sagt die Geschäftsführerin. Zudem fahre die Einrichtung die Außenkontakte auf ein Minimum herunter, das betreffe beispielsweise Externe wie Physiotherapeuten oder Dienstleister wie Podologen. Angehörige dürften die Bewohner nur nach telefonischer Absprache mit den Mitarbeitern besuchen, um die Zahl der Infektionen so gering wie möglich zu halten.

Außerdem rufe die AWO allen – Senioren und Beschäftigten gleichermaßen – noch einmal die Schutzmaßnahmen ins Bewusstsein. Dazu gehören Hygiene- und Abstandsgebote, aber noch kein Durchtesten der Mitarbeiter. „Das wünschen wir uns wie alle anderen Träger auch“, sagt Baumert. Der AWO-Bezirksverband betreibt in der Region Hannover fünf stationäre Einrichtungen.

Für Donnerstag meldet die Region Hannover elf Covid-19-Patienten in Lehrte, die Zahl ist seit einigen Tagen unverändert. Insgesamt haben sich bislang 118 Lehrte mit dem Coronavirus infiziert.

Von Antje Bismark