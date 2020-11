Lehrte

Die Anzahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Lehrter Stadtgebiet hat sich innerhalb von nur einer Woche nahezu verdoppelt. Am Montagmittag vermeldete die Region Hannover 115 Fälle. Das ist ein neuer Höchststand für die Stadt. Vor Wochenfrist hatte die Anzahl für das Stadtgebiet noch bei 58 gelegen. Allein aus der Kita Saturnring in Ahlten wurden über das Wochenende fünf neue Fälle vermeldet.

Auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz, die aufzeigt, wie viele Neuinfizierte es innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen gibt, vermeldete die Region für Lehrte einen neuen Rekordwert. Er lag am Montag bei 171,7 und damit mehr als doppelt so hoch wie eine Woche zuvor (80,3). Allein Laatzen hat unter den Kommunen in der Region mit 212,6 derzeit einen höheren Inzidenz-Wert. Allein zwischen Freitag vergangener Woche (138,2) und dem Wochenbeginn schnellte der Wert in Lehrte um mehr als 30 Punkte nach oben.

35 Neuinfizierte am Wochenende

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im März nun 275 Menschen in Lehrte mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt. Das sind 35 mehr als am Freitag vergangener Woche.

Hat mittlerweile sieben Corona-Fälle zu verzeichnen: Die Kita Saturnring in Ahlten. Quelle: Achim Gückel

Hinweise auf erkennbare Hotspots, an denen sich das Coronavirus in Lehrte besonders stark verbreitet hat, kennt die Stadtverwaltung nicht. Jedoch wurden laut Sprecher Fabian Nolting jetzt fünf weitere Fälle an der Kita Saturnring in Ahlten gemeldet. Dort waren schon in der vergangenen Woche zwei Fälle registriert worden. Die Kita, in der normalerweise 83 Kinder betreut werden, bleibt bis einschließlich Dienstag kommender Woche geschlossen.

IGS-Schüler werden im Wechselmodell unterrichtet

Mittlerweile haben auch zwei Lehrter Schulen ihren Unterricht auf das sogenannte Wechselmodell umstellen müssen – die Grundschule Lehrte-Süd und die Integrierte Gesamtschule (IGS) an ihren beiden Standorten in Hämelerwald und Lehrte-Süd. Das bedeutet, dass sich Schülergruppen wochenweise im Präsenz- und Fernunterricht abwechseln. Dieser Schritt ist laut aktueller Verordnung zwingend, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz höher als 100 liegt, was mittlerweile für die gesamte Region Hannover gilt, und wenn sich eine Klasse der jeweiligen Schule wegen eines Corona-Falls in Quarantäne befindet.

Das ist in der IGS seit Donnerstag vergangener Woche der Fall. Ein Kind aus einer Klasse des sechsten Jahrgangs war positiv getestet worden. Ab Dienstag schaltet die Schule mit ihren 800 Schülern und mehr als 80 Lehrern auf das Wechselmodell um. Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, von denen eine in der Schule unterrichtet wird, während die andere zu Hause lernt. Weil die Gruppen auf Basis der Kurszugehörigkeit eingeteilt werden, könne der Präsenzunterricht relativ störungsfrei ablaufen, heißt es auf der Internetseite der IGS.

Auch Zweitklässer ist infiziert

An der Grundschule Lehrte-Süd wurde ein Kind aus der zweiten Klasse positiv auf Corona getestet. Der umschichtige Unterricht für die insgesamt 233 Grundschüler hat dort bereits am Montag begonnen.

Von Achim Gückel