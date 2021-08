Corona in Lehrte: Inzidenzwert klettert auf 42,2 

Lehrte

In der Lehrte spitzt sich die Corona-Infektionslage wieder leicht zu. Die Region Hannover meldet am Mittwoch, 11. August, sechs Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 42,2 nach 33,3 am Tag zuvor. Das ist der zweithöchste Wert aller 21 Regionskommunen. Spitzenreiter ist Ronnenberg mit 72,5. Wie die Region Hannover auf Nachfrage mitteilt, seien die aktuellen Neuinfektionen nicht in Kitas oder Seniorenheimen aufgetreten. Offenbar hätten sich die Betroffenen im familiären Umfeld angesteckt.

Für die gesamte Region meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch einen Inzidenzwert von 26,6 (Dienstag: 26,8), das ist die siebthöchste Inzidenz aller Landkreise in Niedersachsen. Sechs Regionskommunen liegen unter zehn, darunter Lehrtes Nachbarkommunen Burgdorf (6,3) und Uetze (4,9) sowie Sehnde mit eine Inzidenz von Null.

Von Anette Wulf-Dettmer