Lehrte

Die Maskenpflicht in Fußgängerzonen gilt eigentlich schon seit anderthalb Wochen. In Lehrte weisen etliche Schilder an den betroffenen Bereichen auf sie hin. Doch die Unsicherheit, wo ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, ist mitunter noch groß. Zudem hat die Region Hannover mit ihrer bisherigen Allgemeinverfügung zu dem Thema eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht kassiert und muss das Regelwerk nachbessern.

Nun müssen auch alle zur Region gehörenden Städte und Gemeinden eine exakte Übersicht über die betroffenen Straßen und Plätze aufstellen. Lehrte hat das ebenfalls getan. Und es gibt in dieser Liste eine kleine Neuerung: Im Bahnhofstunnel, wo bislang keine Maskenpflicht herrschte, gilt sie nun ab Montag, 16. November, doch.

Hier gilt die Maskenpflicht

Das sind die Bereiche, in denen in Lehrte Maskenpflicht für Passanten gilt: die Fußgängerzone Neues Zentrum, der Rathausplatz, die Fußgängerzone Zuckerzentrum mit südlicher Burgdorfer Straße, Zuckerpassage, August-Bödecker-Platz, An der Waage, Alte Schlosserei, An der Puderzuckermühle, Am Kalkturm sowie der Großparkplatz Germaniastraße/Manskestraße und schließlich der Fußgängertunnel zwischen Bahnhofstraße und Neues Zentrum.

Von Achim Gückel