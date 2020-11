Lehrte/Hämelerwald

Wieder muss eine Lehrter Schule wegen Corona in das Modell mit gruppenweisem Unterricht für die Kinder umsteigen. Am Mittwoch ist die Albert-Schweitzer-Schule, die mit rund 260 Schülerinnen und Schülern größte Grundschule im Stadtgebiet, auf dieses sogenannte Szenario B umgestiegen. Es wird aber nur für eine Woche gelten. Schon ab Donnerstag, 3. Dezember, soll an der ASS wieder alles wie gewohnt laufen.

Grund für den Umstieg auf den Unterricht im Wechselmodell ist nach Auskunft von Schulleiterin Christiane Nustede die Infizierung einer Lehrkraft mit dem Coronavirus. Diese hatte sich schon seit einigen Tagen in Quarantäne befunden, am Montag erreichte die Nachricht von dem positiven Befund die Schule. Weil die Lehrkraft unter anderem klassenübergreifend Religion unterrichtet, müssen nun nicht nur eine Klasse des dritten Jahrgangs komplett, sondern auch einige Kinder des Jahrgangs eins und zwei in Quarantäne. Sie dürfen am 2. beziehungsweise 3. Dezember in die Schule zurückkehren.

Weil dadurch einige Klassen derzeit nur 16 Kinder zählen und damit klein genug sind, müssen sie nicht in A- und B-Gruppen aufgeteilt werden. Diese Klassen haben laut Nustede trotz des nun gültigen Wechsel-Szenarios jeden Tag Schule.

WIeder normaler Unterricht in Hämelerwald und Sievershausen

An einer anderen Schule im Lehrter Stadtgebiet, der Grundschule Hämelerwald-Sievershausen, ist der Ausnahmezustand unterdessen beendet. In Hämelerwald werden die Kinder laut Rektor Jann Scharrenweber seit Mittwoch, in Sievershausen seit Dienstag wieder normal unterrichtet. Zwei Wochen hatte es für die Mädchen und Jungen Homeschooling geben, weil drei Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, die zuvor mit dem gesamten Kollegium sowie mit elf von 14 Klassen Kontakt gehabt hatten.

