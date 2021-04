Lehrte

Leichte Entspannung in Sachen Corona: Die Stadt Lehrte gehört nicht mehr zu jenen Kommunen in der Region Hannover, die eine besonders hohe Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner) haben. Am Dienstagmittag gab das Gesundheitsamt der Region Hannover den Wert für Lehrte mit 139,9 und damit exakt genauso hoch wie am Montag an. In den vergangenen Wochen waren für die Stadt mitunter Werte um die Marke von 200 veröffentlicht worden.

133 Menschen in Lehrte sind aktuell infiziert

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt für Lehrte 133 Menschen als aktuell Infiziert gemeldet. Das sind 16 weniger als tags zuvor. Seit März 2020 ist bei 1961 Menschen in der Stadt das Coronavirus nachgewiesen worden.

Der aktuelle Inzidenzwert für die gesamte Region Hannover wurde am Dienstagmittag mit 155 angegeben. Den höchsten Werte unter den Kommunen der Region haben derzeit Seelze (224,7) und Langenhagen (219), den niedrigsten Pattensen (86,5).

Von Achim Gückel