In einem Geschäft an der Zuckerpassage in Lehrte ist ein Streit um die coronagerechte Säuberung eines Einkaufskorbs eskaliert. Am Ende schlug eine Kundin mit dem Korb auf eine Angestellte ein. Die 48-jährige Verkäuferin erlitt Kopfverletzungen, die Angreiferin floh. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.