Die Stadt Lehrte greift Vereinen, die in der Corona-Krise nachweislich gelitten haben, unter die Arme. In diesem Jahr erhebt sie keine Nutzungsgebühren für die Sportstätten, es gibt einen Hilfsfonds über 50.000 Euro und die Möglichkeit, auch in den Ferien in Sportanlagen zu trainieren. Das hat der Rat jetzt beschlossen.