Lehrte

Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen trifft auch Lehrte in diesen Tagen mit voller Wucht. 44 akut Erkrankte vermeldete das Gesundheitsamt der Region am Freitag für das Lehrter Stadtgebiet. Allein innerhalb der vergangenen sieben Tage steckten sich laut Auskunft der Stadtverwaltung 29 Menschen mit dem Covid19-Virus an. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen Tagesfrist um mehr als sechs Punkte auf aktuell 64,7. Damit gehört Lehrte neben Wennigsen (Inzidenz 104,5), Ronnenberg (100,4) und Uetze (97,2) zu den derzeit am stärksten von der Pandemie betroffenen Kommunen im Umland von Hannover. Der durchschnittliche Inzidenz-Wert für die gesamte Region beträgt 49,5. Ab einem Wert von 50 greifen verschärfte Auflagen für das öffentliche Leben.

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße appelliert angesichts dieser Zahlen nun eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. „Halten Sie Abstand zueinander, beachten Sie die Hygieneregeln, schränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste ein und tragen Sie außerhalb Ihrer Wohnung einen Mund-Nasen-Schutz, auch wenn die aktuell noch nicht überall verpflichtend ist.“ Soziale Nähe heiße in der aktuellen Situation, auf Abstand zu gehen, betont Prüße.

Es gibt keinen Corona-Hotspot innerhalb Lehrtes

Einen echten Corona-Hotspot, der allein für den Anstieg der Infektionszahlen verantwortlich ist, gebe es indes im Stadtgebiet nicht. Die Ansteckungen gingen überwiegend auf Treffen „im familiären Kontext“ zurück, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Das hätten entsprechende Anfragen beim Gesundheitsamt der Region Hannover bestätigt.

Um das Risiko von Infektionen zu verringern, schaltet auch die Lehrter Stadtverwaltung jetzt wieder in den Alarmmodus, ebenso wie es viele Firme derzeit tun. Man habe veranlasst, im Rathaus und auf dem Bauhof sowie in anderen städtischen Einrichtungen „wieder verstärkt in zeitlich versetzten Teams zu arbeiten“, heißt es in der Mitteilung. Präsenzbesprechungen würden auf das notwendigste Maß reduziert, nach Möglichkeit sei nun wieder das Homeoffice dem Büro vorzuziehen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei im Rathaus bereits vor der entsprechenden Allgemeinverfügung der Region in dieser Woche auf freiwilliger Basis umgesetzt worden.

Corona-Krisenstab kommt wieder öfter zusammen

Die Lehrter Stadtverwaltung hatte schon zu Beginn der Corona-Krise im März und April verstärkt auf eine Art Schichtsystem, Heimarbeit und möglichst wenige persönliche Kontakte unter den Mitarbeitern gesetzt. Dieses Verfahren wurden im Sommer allerdings gelockert. Mittlerweile tagt aber auch der Corona-Krisenstab im Rathaus wieder häufiger. Zu ihm gehören neben Prüße, dem Ersten Stadtrat Uwe Bee und Baudezernent Christian Bollwein auch Vertreter aus den Bereichen Ordnung, Personalservice und Gesundheitsmanagement sowie vom Personalrat.

Bei Fragen zur aktuellen Corona-Situation steht das Gesundheitsamt der Region Hannover unter Telefon (0511) 616434342 oder der E-Mail-Adresse coronavirus@region-hannover,de zur Verfügung.

Von Achim Gückel