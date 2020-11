Lehrte

Die Stadt Lehrte hat seit dem Wochenende einen Corona-Hotspot: das AWO-Seniorenzentrum Gloria-Park an der Ahltener Straße. Laut Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt Hannover sind in dem Haus insgesamt 26 Bewohnerinnen und Bewohner sowie neun Angestellte positiv auf Covid-19 getestet worden. Drei Senioren mussten in den vergangenen Tagen in ein Krankenhaus verlegt werden – zwei davon wegen einer Verschlechterung des Allgemeinzustands im Zusammenhang mit der Infektion sowie eine nicht positiv getestete Person wegen einer anderen Erkrankung.

AWO-Sprecherin Sabine Schmitz nennt die Situation im Gloria-Park ohne Umschweife „dramatisch“ und „schlimm“. Man könne jetzt nur hoffen, dass nicht noch mehr Bewohner ernsthaft erkranken und ins Krankenhaus müssen, und dass sich die Lage möglichst schnell wieder normalisiere. Man stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen, Betreuern und Hausärzten der Senioren. Das Gesundheitsamt habe alle getroffenen Hygienemaßnahmen als gut bewertet, betont Schmitz.

Anzeige

Mehr als ein Drittel der Bewohner infiziert

Insgesamt werden im Gloria-Park derzeit 71 alte Menschen betreut, das Haus zählt 95 Mitarbeiter. Demnach sind also mehr als ein Drittel aller Bewohner sowie fast 10 Prozent der Beschäftigten infiziert. Schon seit Donnerstag sind 17 Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Diese Zahlen spiegelten den aktuellen Stand wider, sagte Schmitz am Montagmittag. Am Freitagnachmittag hatte das Gesundheitsamt der Region Hannover noch von nur zwei Infizierten gesprochen: einem Bewohner und einem Mitarbeiter.

Seinen Ausgang nahm die Infektionswelle in der Senioreneinrichtung Anfang vergangener Woche. Ein Bewohner war positiv getestet worden. Am Dienstag und Mittwoch mussten sich alle 76 Senioren sowie sämtliche Mitarbeiter einem Test unterziehen. Mittlerweile lägen alle Testergebnisse vor, sagt Schmitz.

Seit vergangener Woche gelten in dem Alten- und Pflegezentrum strenge Schutzmaßnahmen. Angehörige dürfen das Haus nicht mehr betreten, die infizierten Bewohner müssen sich abgesondert in ihren Räumen aufhalten. Cafeteria, Speisesaal und alle anderen Gemeinschaftseinrichtungen sind geschlossen. Das Personal darf die Räume der positiv auf Corona getesteten Bewohner nur in kompletter Schutzkleidung betreten. Gerade das wirke auf viele der Senioren verstörend, berichtet Schmitz. Insbesondere Demenzkranke verwirre die aktuelle Situation enorm.

Sprecherin: Die Mitarbeiter meistern die Situation großartig

Die Sprecherin betont aber, dass die Mitarbeiter im Gloria-Park die Situation derzeit grandios meisterten. „Alle ziehen toll mit.“ Noch sei die personelle Lage gut. Man helfe sich unter anderem mit Abordnungen aus anderen AWO-Senioreneinrichtungen weiter. Für den Bezirksverband sei die Lage leider nicht gänzlich neu, mit einem Corona-Hotspot in einem Seniorenheim umgehen zu müssen. In einem Alten- und Pflegeheim in Hildesheim habe man das bereits hinter sich. „Dort normalisiert sich die Lage mittlerweile“, sagt Schmitz.

Die Sprecherin meint auch, dass sich keine Alteneinrichtung komplett gegen das Coronavirus schützen könne. Mitarbeiter brächten des möglicherweise unwissentlich über Familienangehörige mit ins Haus. Was im Gloria-Park nun passiert sei „ein Abbild der Gesellschaft“, meint Schmitz.„Denn die Infektionszahlen gehen ja überall hoch.“

Nicht betroffen von Corona und den Schutz- und Quarantänemaßnahmen ist das betreute Wohnen des Gloria-Parks an der Gartenstraße sowie jenes im Stadthaus an der Burgdorfer Straße.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel