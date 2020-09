Bundestagswahl 2021: Tilman Kuban stellt sich bei der Lehrter CDU vor

Lehrte

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban aus Barsinghausen, strebt in den Bundestag. Im nächsten Jahr will er für die CDU im Wahlkreis Hannover-Land II antreten? Ob das so eintritt, werden rund 80 Delegierte aus zwölf Kommunen im November bestimmen. Die Mitglieder der Lehrter CDU haben dafür nun elf Delegierte gewählt. Gleichzeitig stellte sich Kuban bei den Lehrtern vor. Er möchte die bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth in ihrem Wahlkreis ablösen, die nicht mehr antritt.

Kuban wirbt für ein starkes Europa

Bei seiner Vorstellung machte Kuban deutlich, wofür er sich als Abgeordneter einsetzen möchte. Er wolle für eine Stärkung des Innovations- und Forschungsstandortes Deutschland eintreten, sagte der 33-jährige.

Er sprach sich auch für ein starkes Europa aus und forderte, Europas Stellung und geopolitische Verantwortung zu stärken. Es müsse eine aktive Außen- und Sicherheitspolitik betreiben und dürfe nicht zum Spielball zwischen den USA und China werden, sagte Kuban vor rund 30 anwesenden CDU-Mitgliedern in Lehrte.

Lehrter CDU-Chef fordert mehr Eigenverantwortung

Lehrtes Stadtverbandschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens erklärte in einer anschließenden Diskussion, dass „die Politik die Verwaltung nicht mit zusätzlichen Aufgaben belasten“ dürfe. Er forderte, dass wieder mehr eigenverantwortliches Handeln Einzug halte.

CDU-Regionsfraktionschef Bernward Schlossarek kritisierte jüngste Vorstöße – etwa vom AOK-Verbandschef Martin Litsch –, die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland zu senken. Das sei der falsche Weg, sagte Schlossarek und forderte, die grundmedizinische Regelversorgung für alle zu sichern. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das Lehrter Krankenhaus. Dessen Erhalt sei auch angesichts der aktuellen Corona-Pandemie richtig gewesen.

