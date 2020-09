Region Hannover

Der Laatzener Matthias Miersch will bei der Wahl im Herbst 2021 erneut in den Deutschen Bundestag einziehen. Der 51-jährige Sozialdemokrat aus Laatzen hat jetzt in einem Brief an seine Parteimitglieder seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur erklärt. Er gehört dem Parlament seit 2005 an, ist seit 2017 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion sowie Sprecher der Parlamentarischen Linken. Zu seinem Wahlkreis Hannover Land II gehören die Kommunen Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Viel Unterstützung bei Tour durch den Wahlkreis

In dem dreiseitigen Brief an die Parteimitglieder in seinem Wahlkreis schreibt Miersch, dass er „in seinem Urlaub geprüft und sich gefragt“ habe, ob er sich eine weitere Legislaturperiode in Berlin „mit voller Kraft und der notwendigen Leidenschaft“ zutraue. Diese Frage hat er sich mit Ja beantwortet. Gerade während seiner Sommertour durch den Wahlkreis habe er viel Zuspruch erhalten. Diese Unterstützung sei für ihn „das Fundament eines erfolgreichen Wahlkampfs“, schreibt Miersch.

Anzeige

Der Sozialdemokrat sieht in den kommenden vier Jahren enorme Herausforderungen auf die deutsche Politik zukommen. Unter anderem müsse es darum gehen, die Gesellschaft nicht weiter durch Polarisierung zu spalten, sondern mit Empathie und Solidarität zusammenzuhalten. Die Folgen der Corona-Krise seien darüber hinaus nur „mit einem sehr handlungsfähigen Staat zu bewältigen“ meint Miersch.

Weitere NP+ Artikel

Zu den wichtigsten Themen gehörten daher die Daseinsvorsorge, der Bereich Infrastruktur sowie die Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus müsse es darum gehen, den eingeschlagenen Kurs beim Klimaschutz zu halten und dafür zu streiten, „dass wir beim Umstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien noch schneller werden“. Dafür gelte es, bei der Bevölkerung um Akzeptanz zu werben.

Absage an Schwarz-Grün und GroKo

Mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte der SPD gesteht er, dass noch viel Arbeit vor der Partei liege. Mit der Nominierung von Olaf Scholz zum Spitzenkandidaten sei jedoch „ein hohes Maß an Geschlossenheit in die Partei eingekehrt“. Für eine mögliche Regierungskoalition nach der Wahl gibt Miersch bereits ein persönliche Marschroute aus. „Die wirklichen Herausforderungen sind weder durch Schwarz-Grün noch durch eine GroKo optimal anzugehen, sondern nur durch eine Mehrheit links der Mitte mit einer starken SPD“, schreibt er an die Genossen im Wahlkreis.

Von Achim Gückel