Lehrte

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag die Holzfassade eines Gebäudes an der Iltener Straße in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Brandstifter bei der Tat beobachtet haben.

Nach Angaben der Polizei bemerkte eine 18-jährige Bewohnerin gegen 15 Uhr den Rauchgeruch. Sie stellte schnell fest, dass der Rauch von der brennenden Fassade kam. Sie alarmierte die Rettungskräfte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff ein 32-Jähriger Nachbar beherzt ein und löschte die Flammen mit einem Wassereimer. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Dadurch konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat am Freitag ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen inzwischen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie schätzen den entstandenen Schaden an der Fassade auf 5000 Euro.

Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Beobachtungen an der Iltener Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Von Patricia Oswald-Kipper