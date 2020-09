Lehrte

An der Burgdorfer Straße hat es am Mittwoch gehörig gekracht. Baggerfahrer „Lucki“ vom Abrissunternehmen Bähre hat mit seinem schweren Gefährt in gerade einmal sieben Stunden die sogenannten Malermeister-Häuser Nummer 60 bis 74 samt der zugehörigen zehn Garagen platt gemacht. Während der Greifarm des Baggers immer wieder Wände und Giebel in Trümmern legte, wurde permanent Wasser auf die Abrissstelle gespritzt, um den vielen feinen Staub zu binden.

Der Gebäudekomplex, der jetzt abgerissen wurde, wurde 1923 gebaut und gehörte einst Malermeister Otto Hermann. Quelle: Katja Eggers

Der Abriss war laut Bähre-Prokurist Manuel Hermida-Lorenzo „gar nicht so einfach“, da die Häuser direkt an die Burgdorfer Straße und an benachbarte Wohnhäuser angrenzten. „Da darf man keinen Anfänger ranlassen“, sagte Hermida-Lorenzo augenzwinkernd.

Abriss hatte sich jahrelang verzögert

Immer wieder blieben auch Passanten stehen, um den Abriss mit ihren Handys festzuhalten. Wohl auch, weil die Häuser aus dem Jahr 1923 viele Jahre lang das Stadtbild Lehrtes an sehr präsenter Stelle geprägt hatten. Die Gebäude gehörten einst dem mittlerweile verstorbenen Malermeister Otto Hermann. Der Lehrter Unternehmer Hasan Kurtulus hatte sie schon vor Jahren der Witwe abgekauft. Weil es Probleme mit dem letzten noch verbliebenen Mieter gab, hatte sich der Abriss jahrelang verzögert. Auf der etwa 2000 Quadratmeter großen Fläche will Kurtulus nun neue Wohn- und Geschäftshäuser bauen lassen.

