Aligse

Der Sommerbiergarten der Schaustellerfamilie Bötticher ist seit Kurzem wieder am Dorfteich im Aligser Zentrum geöffnet. „Mit dem Start sind wir sehr zufrieden“, sagt Dirk Bötticher, der ganz in der Nähe wohnt. Gemeinsam mit seiner Frau, seiner Tochter und seiner Mutter serviert er den Gästen auf dem Platz Unter den Eichen neben Getränken vor allem Bratwurst, Pommes, Steaks und Frikadellen. „Zeitweise werden wir in diesem Jahr auch mal Rippchen und Hamburger ausprobieren“, sagt er. Auch kleine Snacks wie Tortilla-Chips biete man an. Für Besucherinnen und Besucher steht ein Toilettenwagen bereit.

Hygieneregeln gelten auch im Sommergarten

Wer im Biergarten Platz nehmen möchte, muss vorher seine Kontaktdaten auf einer Liste hinterlassen oder sie über die Luca-App übermitteln. Am Imbiss- und Ausschankwagen sind Einbahnstraßen abgegrenzt. Desinfektionsmittel stehen auch bereit. Nur am Platz müssen Besucherinnen und Besucher keine Maske tragen.

Am zweiten Öffnungstag ist der Aligser Sommergarten am Dorfteich bereits wieder gut besucht. Quelle: Konstantin Klenke

Die Idee des Aligser Sommergartens am Dorfteich war aus der Not heraus geboren worden – wegen der Pandemie fehlen der Familie die Einnahmen aus großen Volksfesten. Nur am Herbstvergnügen in Hannover waren sie im vergangenen Jahr beteiligt – „ein Tropfen auf den heißen Stein“, wie Dirk Bötticher sagt. Von Ende November bis Ende Mai stand er mit einem Imbiss vor einem Supermarkt in Hannover. An nun geplanten Pop-up-Parks will er sich vorerst nicht beteiligen: „Das ist nicht die Kirmes, wie wir sie kennen.“ Er konzentriere sich vorerst auf den Sommerbiergarten und hoffe, dass die Weihnachtsmärkte wieder stattfinden

Schausteller Dirk Bötticher und seine Frau Nicole haben auf dem Platz Unter den Eichen einen temporären Biergarten eröffnet. Quelle: Katja Eggers

Sommergarten auch nach Corona möglich

Sein Aligser Sommergarten am Dorfteich bleibe in diesem Jahr bis mindestens Mitte Juli geöffnet. Danach entscheide man je nach Wetter und Kundschaft im Zwei-Wochen-Takt, wie es weitergeht, kündigt Bötticher an. Ob er den Sommerbiergarten auch noch betreiben möchte, wenn die Pandemie abgeklungen ist, hänge vom Interesse der Kundschaft ab, sagt der Schausteller. „Ich könnte mir das durchaus vorstellen.“

Der Aligser Sommergarten am Dorfteich ist Montag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 21 Uhr, Sonnabend von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Von Konstantin Klenke