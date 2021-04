Aligse/Steinwedel

Ohne Elterntaxi zur Schule und zum Kindergarten – das ist das Ziel der Aktion Bewegungs-Pass in der Region Hannover. 37 Vereine und Kooperationspartner nehmen in diesem Jahr teil. Einer davon ist die Turnsparte der SF Aligse und des TSV Steinwedel, die erstmalig mit der Aue-Schule Aligse und Steinwedel und den Kindergärten der beiden Ortschaften dabei ist.

„Insgesamt machen bei uns 300 Kinder mit“, sagt Verena May, die die Turnsparte mit Detlev Stehr in beiden Vereinen betreut. Und so funktioniert die Aktion: Die Kinder bekommen sogenannte Bewegungs-Pässe, in denen sie Unterschriften sammel sollen. Für jeden Tag, an dem sie den Hin- und Rückweg zu Schule, Kindergarten oder Kita zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller bestreiten, unterschreiben die Eltern im Bewegungs-Pass. Bei 20 Unterschriften gibt es eine kleine Überraschung.

Die aktivste Klasse wird belohnt

Jeder Weg zur Schule geht auch in die Klassenwertung mit ein und beschert der aktivsten Klasse jeder Schule zusätzlich ein Klassengeschenk, das für weitere Bewegung sorgt. Zudem können bis spätestens 25. Juni Stempel für Schwimm- oder Sportabzeichen sowie weitere Vereins- und Bewegungsaktionen gesammelt werden. Die SF Aligse und der TSV Steinwedel bieten dafür Familienwanderungen und Radtouren an.

Bei mindestens zwei Stempeln geht der Bewegungs-Pass in eine Verlosung mit Preisen, die nach den Sommerferien in einem geeigneten Rahmen an die Gewinner übergeben werden. Der vollständig ausgefüllte Bewegungs-Pass wird über den Sportverein an die Sportregion abgeben und ausgewertet.

Die Sportregion Hannover hatte die Aktion erstmals 2017 gestartet. Finanzielle Unterstützung kommt von der Stiftung Hannoversche Volksbank, der Region Hannover und erstmals auch von der Landeshauptstadt Hannover.

Von Katja Eggers