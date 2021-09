Lehrte

Die Ahltener Straße in Lehrte wird im Bereich der Straße Am Rathaus und der Windmühlenstraße ab Montag, 27. September, in Fahrtrichtung Ahlten zur Einbahnstraße.

Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Als Grund werden Kabelverlegungen im Auftrag der Stadtwerke Lehrte angegeben. Die Arbeiten dauern zwei Wochen. In diesem Zeitraum müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Einbahnstraßenregelung soll nach Abschluss der Arbeiten am 9, Oktober wieder aufgehoben werden.

Für den Verkehr aus Richtung Ahlten kommend wird in den nächsten zwei Wochen eine örtliche Umleitungsstrecke über den Westring und die Iltener Straße (K139) ausgewiesen.

Von Patricia Oswald-Kipper