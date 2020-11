Sievershausen

Der Bamberger Journalist Till Mayer ist immer wieder in Kriegsgebiete gefahren und hat dort Menschen fotografiert. Manchmal auch Soldaten, mehr aber noch Zivilisten, die bei der Explosion von Bomben, Minen und Granaten schwer verletzt wurden und häufig auch Angehörige verloren haben. Unter dem Titel „Erschüttert – Einschläge, die alles ändern“ hat Mayer eine Ausstellung mit Bildern zusammengestellt, die den Betrachter ebenfalls erschüttern – allerdings nur im übertragenen Sinne.

Mahner und Mutmacher zugleich

Der Teenager, der bei einer Explosion in Laos beide Hände und sein Augenlicht verlor, oder das Mädchen im Irak, das ein Bein sowie Mutter und Bruder verlor, oder der Bauer aus dem Kongo, der trotz eines abgerissenen Beins nicht hassen kann – sie wollen Mahner gegen die Bombardierung der Zivilbevölkerung sein. Aber viele der porträtierten Menschen aus ganz unterschiedlichen Gegenden der Welt tragen trotz ihres grausamen Schicksals ein Lächeln – oder zumindest eine Andeutung davon – im Gesicht. Sie wollen anderen Leidensgenossen Mut machen, das ihnen meist nur mit viel Glück gebliebene Leben trotzdem anzupacken.

Mayer arbeitet mit Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz und dem Roten Halbmond zusammen, vor allem aber auch mit Handicap International. Die Gruppe hat auch die Ausstellung mitgestaltet. Sie wurde 1982 von französischen Ärzten gegründet, die in Kambodscha, Laos und Vietnam im Einsatz waren. 1997 erhielt Handicap International zusammen mit fünf weiteren Organisationen für ihren Einsatz für ein Verbot von Landminen den Friedensnobelpreis.

Einführungsvortrag per Internet

Die Ausstellung ist von Montag, 23. November, bis Sonntag, 20. Dezember, während der Büro-Öffnungszeiten des Antikriegshauses (montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und freitags von 12 bis 16 Uhr) zu sehen, jedoch nur nach telefonischer Anmeldung unter (05175) 57 38. Am Sonntag, 6. Dezember, hält Mayer per ZOOM-Konferenz einen Einführungsvortrag. Der Link zur Teilnahme kann beim Antikriegshaus per Mail an info@antikriegshaus.de angefordert werden.

Von Thomas Böger