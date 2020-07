Lehrte

„Am Anfang war das Material“ – so lautet der Titel der neuen Ausstellung, die die Städtische Galerie Lehrte an der Zuckerpassage ab Freitag, 10. Juli, ihrem Publikum präsentiert. „Wir freuen uns, drei interessante Künstler aus dem Raum Hannover vorstellen zu können, die ihre unabhängig voneinander entwickelten Werke unter einem gemeinsamen Thema zeigen“, sagt Julienne Franke, Kulturbeauftragte der Stadt Lehrte.

Bedeutung von Kunst wird in der Krise deutlich

Nach der siebenwöchigen durch Corona bedingten Pause in der Galerie hatte die Ausstellung „Nahes und Fernes“ ab dem 6. Mai den Auftakt zu einer Rückkehr in den künstlerischen Fast-Normalbetrieb eingeläutet. Dabei wurden Werke der verstorbenen Künstler Franz Belting und Alfred Mävers gezeigt, die beide aus Lehrte stammten. „Diese Ausstellung wurde vom Publikum sehr gut angenommen und zeigt, wie stark das Bedürfnis, Kunst zu erleben, auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen war“, resümiert Franke. „Die Krise hat vielen Menschen verdeutlicht, dass Kunst unverzichtbar für unsere psychische Stabilität und Lebenslust ist“, meint die 55-Jährige.

Mit der durch die Stadtwerke Lehrte geförderten Ausstellung „Am Anfang war das Material“ lädt die Galerie nun Kunstfreunde ein, in die Welt der künstlerisch verwendeten Materialien einzutauchen. „In der Kunst materialisieren sich Ideen in Werken, die aus Materialien bestehen, die jeweils eine eigene spezifische Beschaffenheit besitzen. Daher stellt die Wahl des Materials bereits eine wichtige Entscheidung im künstlerischen Prozess dar“, heißt es in der Beschreibung der Schau.

Die Künstler kommen aus Hildesheim und Hannover

Zu sehen sind Werke von Klaus Madlowski, Elke Lennartz und Constanze Prelle. Die in Hannover lebende Künstlerin Prelle hat sich auch mit Installationen einen Namen gemacht. In der Lehrter Ausstellung lässt die gelernte Steinbildhauerin Klebeband und Folien zu Protagonisten von Bildern, Objekten und Interventionen im Raum werden. Bewusst setzt sie Materialien in den Fokus, die sonst hinter ihrer Funktion verschwinden. Den Werken ist das Prozesshafte der Arbeitsweise eingeschrieben, das sich in Rastern, Strukturen und Gebilden ausdrückt.

Ebenso in Hannover lebt der Künstler Klaus Madlowski. Der 64-Jährige erhielt mehrere Preise zur Gestaltung von Gedenkstätten und ist Akademischer Rat am Institut für Gestaltung und Darstellung der Leibniz Universität Hannover. In seinen Werken setzt Madlowski Materialien wie Holz, Metall, Beton und Abfälle vom Architekturmodellbau ein. Seine Reliefs und Objekte sind meist einer geometrischen Formensprache verpflichtet.

Die Hildesheimerin Elke Lennartz ist seit den Achtzigerjahren künstlerisch aktiv. Im Jahr 2012 gewann sie den Kunstpreis der Sparkasse Hildesheim. Sie verwendet Restmaterialien aus Fertigungsprozessen, deren Form sie bearbeitet und mit Gaze und Farbe überzieht. Die abstrakten Objekte werden zu ausdrucksvollen Trägern von Bewegung, Stabilität und Nachgiebigkeit. Ihr intensives Farbgewand macht sie zu Zeichen im Raum.

Die Ausstellung ist ab Freitag, 10. Juli, bis Sonntag, 13. September, in der Städtischen Galerie Lehrte, Alte Schlosserei 1, Lehrte, zu sehen. Öffnungszeiten sind: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Beim Ausstellungsbesuch ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Maximal dürfen sich 19 Personen gleichzeitig in der Galerie aufhalten. Eine Eröffnungsfeier findet wegen Corona nicht statt.

Von Gabriele Gerner