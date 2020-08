Arpke

Im Pferdegnadenhof Die Arche mangelt es derzeit an allem. Wegen der strengen Coronavorgaben kann Betreiberin Marion Korroch keine Besucher auf das Gelände lassen. „Oberste Priorität hat für uns, dass unser Team gesund bleibt und nicht in Quarantäne muss, damit die Versorgung der Tiere gesichert ist“, erklärt Korroch. Auf ihrem Gnadenhof leben derzeit 33 Pferde, 23 Katzen, drei Hunde, zwei Landschildkröten und eine Bartagamen-Echse.

Die Einrichtung, in der Pferde aufgepäppelt und tierärztlich versorgt werden und ihren Lebensabend verbringen dürfen, finanziert sich ausschließlich über Spenden. Die Tiere brauchen Futter und Pflege. Korroch hat hohe Tierarztkosten. Unter anderem musste eines ihrer Pferde in der Tierärztlichen Hochschule für 8000 Euro operiert werden.

Tag der offenen Tür muss ausfallen

Die Tierfreundin muss zudem noch immer den Kredit zurückzahlen, den sie 2015 für den Kauf des Geländes aufgenommen hat. In den Vorjahren war stets Geld beim Tag der offenen Tür im September oder bei Flohmärkten in die Arche-Kasse gekommen. Die Veranstaltungen können in der Pandemiezeit jedoch nicht stattfinden.

Auch die Spendenbereitschaft ist zurückgegangen. Manche Paten hätten sogar ihre 10-Euro-Patenschaften gekündigt, weil sie ihre Patenpferde derzeit nicht besuchen können. Statt 20 ehrenamtlichen Helfern wird Korroch derzeit nur noch von ihrem etwa achtköpfigen Stamm-Team unterstützt.

Auf dem Pferdegnadenhof Arche haben derzeit 33 kranke und alte Pferde ein Zuhause gefunden. Quelle: Katja Eggers

Tierheilpraktikerin liegt die Arche am Herzen

Umso mehr hat sich die Arche-Chefin jetzt über einen überraschenden Geldsegen gefreut: Die Arpkerin Andrea Trylus hat bei der regionalen Aktion „Eure Energie: ein Gewinn für alle“ des Energieanbieters Eon 20.000 Euro gewonnen. Mit dem Geld darf sie sogenannte Herzensprojekte fördern. Trylus teilte die Summe. Jeweils 10.000 Euro gingen an die Tiernothilfe in Soltau und an die Arche in Arpke.

„Ich unterstütze die Arche schon seit mehreren Jahren mit Geld, Futter und Sachspenden – das Projekt liegt mir sehr am Herzen“, erklärt Trylus. Dass sie bei der Eon-Aktion zu den Gewinnern zählt, damit hätte sie niemals gerechnet. Die ausgebildete Tierheilpraktikerin hat sich im Finale gegen 23 weitere Herzensprojekt-Paten durchgesetzt. Dafür musste sie die Arche und Tiernothilfe telefonisch vorstellen. Der Beitrag erschien auf der Eon-Homepage und bei Radio 21. Internetnutzer und Radiohörer stimmten in einem Online-Voting ab.

Heuballen reichen für vier Monate

Als die Gewinnerin Marion Korroch 10.000 Euro spendete, war die Freude in der Arche riesig. „Das rettet uns wirklichen den Hintern“, meint Korroch. Das Geld hat sie bereits sinnvoll genutzt: Auf der Wiese hinter dem Stall lagern mehr als 100 Heuballen. „Als Futter reicht das ungefähr für vier Monate“, vermutet Korroch.

So versucht sich die Arche gegen den Wolf zu schützen Die jüngsten Wolfsrisse in der Umgebung bereiten auch Marion Korrroch, der Besitzerin des Pferdegnadenhofes zwischen Immensen und Arpke große Sorgen. In der Arche haben derzeit 33 alte und kranke Pferde eine Bleibe gefunden. „Ich bin nicht bereit, meine Tiere als Wolfsfutter zu opfern“, erklärt Korroch kämpferisch. Ein Wolfszaun sei jedoch sehr teuer. Korroch müsste rund 2,3 Kilometer Zaun in einer Höhe von 1,40 Metern errichten. Vertreter des Naturschutzbundes ( Nabu) seien kürzlich für ein Beratungsgespräch vor Ort gewesen. Korroch will demnächst einen Antrag auf Förderung stellen. Sie hofft auf ein neues Gesetz, das ihr dies ermöglichen könnte. Bis dahin hat sie mit ihrem Team der Arche nachts genau im Auge auf den Pferdegnadenhof. „Wir drehen regelmäßig unsere Wolfsrunden“, erklärt Korroch. Weil sie den Wolf schon mehrfach in der Nähe des Pferdegnadenhofes gesehen hat, ist sie nachts auch schon vor Ort geblieben. „Damit die Tiere nicht allein sein müssen und ich im Notfall schnell da bin“, betont Korroch. eg

Ursprünglich waren die 10.000 Euro aber für etwas ganz anderes gedacht. Mit Blick auf die jüngsten Wolfsrisse in der Umgebung wollte Korroch davon einen Wolfszaun errichten, um ihre Pferde zu schützen. Der Heulieferant brachte jedoch mehr Ballen als geplant. „Und weil die dann schon mal da waren, habe ich sie auch gleich bezahlt – das Futter brauchen wir ja in jedem Fall“, erklärt Korroch.

Wolfszaun muss warten

Der dringend benötigte Wolfszaun muss nun warten. Wo sie das Geld dafür herkommen soll, weiß die Arche-Chefin nicht. „Aber wir haben es ja in der Vergangenheit auch nie leicht gehabt – und freuen uns natürlich über jeden einzelnen Cent. “, sagt Korroch. Die Bankverbindung findet sich auf der Internetseite www.pferdegnadenhof-die-arche.de.

Von Katja Eggers