Lehrte

Die Silvesternacht vor zwei Jahren wird Polizei und Justiz noch lange in Erinnerung bleiben. Eine Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar an der Bahnhofstraße in Lehrte löste einen Polizeieinsatz aus, der „eine unglaubliche Dynamik entwickelte“, wie Richter Tobias Meier-Böke es bei der Urteilsverkündung formulierte. Es war das zweite Verfahren zum noch nicht abgeschlossenen Komplex. Verurteilt wurde ein inzwischen 22 Jahre alter Auszubildender. Er hatte bei der Rangelei vor der Bar einen Polizisten zwei oder drei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nun muss er 250 Euro an den Lehrter Ortsverband des Kinderschutzbundes zahlen.

Polizist an Streifenwagen gedrängt

Der Beamte schilderte dem Gericht die Entwicklung der Situation so: Der Angeklagte habe sich vom Ort des Geschehens entfernt, obwohl seine Personalien noch aufgenommen werden sollten. Gegenüber zwei Polizistinnen, die ihn zurückbringen wollten, habe er „unschöne Bemerkungen“ gemacht. Als der Beamte den alkoholisierten jungen Mann aufforderte, sich den Frauen gegenüber respektvoller zu benehmen, habe dieser ihn am Kragen seiner Dienstlederjacke gepackt. Daraufhin habe der Polizist versucht, einen sogenannten Kopfkontrollgriff anzusetzen und den Angreifer zu Boden zu bringen.

„Das gelang jedoch nicht ganz“, sagte der Beamte dem Gericht. Der Angeklagte habe ihn vielmehr gegen einen der Streifenwagen gedrängt und ihm dann zwei oder drei Fausthiebe ins Gesicht versetzt. Der Polizist wurde leicht verletzt, wie ein im Lehrter Krankenhaus ausgestelltes Attest bestätigte. Später wurde der 22-Jährige ebenfalls verletzt, doch das ist Gegenstand eines anderen Verfahrens.

Der Beschuldigte hatte den Hergang schon am ersten Verhandlungstag weitgehend bestätigt. Außerdem sagten mehrere Polizisten aus, sie hätten zumindest einen Faustschlag gegen ihren Kollegen gesehen, nicht jedoch in umgekehrter Richtung. Deshalb hielten sowohl der Staatsanwalt als auch der Richter die Körperverletzung für erwiesen. Einen Freund des Lehrters, der ihm in der Folge zur Hilfe kommen wollte und dabei ebenfalls einen Polizisten schlug, hatte das Gericht freigesprochen, weil eine Nothilfesituation nicht auszuschließen war.

Nach Angaben eines Vertreters der Jugendgerichtshilfe musste der Angeklagte als Kind mehrfach den Wohnort und die Schule wechseln. Er war zeitweise bei einer Pflegefamilie, beziehungsweise in einem Kinderheim untergebracht. Nachdem er einen Hauptschulabschluss erreicht hatte, brach er mehrere Lehren ab und nahm schnell wechselnde Aushilfsjobs an. Aufgrund dieser Biografie sei eine Reifeverzögerung nicht auszuschließen, sodass der zur Tatzeit mit 20 Jahren als Heranwachsender geltende Lehrter nach Jugendstrafrecht zu beurteilen sei.

Nach der Tat positiv entwickelt

Dem schloss sich das Gericht an und verurteilte den Auszubildenden, der sein monatliches Einkommen mit rund 600 Euro angab, zur Zahlung von 250 Euro in fünf Raten. „250 Euro für Schläge gegen einen Polizisten – wenn das so in der Zeitung steht, klingt das erstmal günstig“, sagte Richter Meier-Böke. Aber man müsse das in Relation zum Einkommen sehen. Außerdem spreche für den Angeklagten, dass er sich nach der Tat offenbar positiv entwickelt habe. Er ist seit anderthalb Jahren in seiner jetzigen Lehrstelle, ungefähr genauso lange ist er mit seiner Freundin zusammen.

Eine Rolle bei der Strafzumessung spielte auch der lange Zeitraum zwischen Tat und Gerichtsverhandlung, den der Angeklagte nicht zu verantworten hat. Der Richter machte dem Delinquenten aber klar, dass er ihn „mit Sicherheit in Arrest geschickt“ hätte, wenn er kurz nach der Tat vor ihm gestanden hätte. Arrest droht dem jungen Mann immer noch, falls er die monatlichen Raten nicht pünktlich zahlt und dem Gericht nicht nachweist. Sowohl der Verurteilte als auch der Staatsanwalt erklärten noch im Gerichtssaal den Verzicht auf Berufung oder Revision, so dass das Urteil rechtskräftig ist.

Von Thomas Böger