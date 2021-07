Aligse

Das geplante Aldi-Logistikzentrum vor den Toren Aligses zerstöre Natur, versiegele viel Fläche, bringe zusätzlichen Verkehr und Lärm: Das sind einige der Argumente, welche die Gegner des seit Jahren kontrovers und erbittert diskutierten Mammutprojekts ins Feld führen. Jetzt will Aligses Ortsbürgermeister Frank Seger noch einmal mit einer öffentlichen Aktion gegen den Bau Stellung beziehen. Er bittet für Sonnabend, 17. Juli, zu einem Feldspaziergang, bei dem er insbesondere Ratspolitikern, aber auch Bürgerinnen und Bürger die Ackerflächen zeigen will, auf denen das Logistikzentrum gebaut würde.

Den Termin für den Feldspaziergang hat Seger mit Bedacht gewählt. Am Montag, 19. Juli, sollen Bau- und Umweltausschuss in einer gemeinsamen Sitzung in der Sporthalle an der Schlesischen Straße über den Satzungsbeschluss zum Aldi-Bebauungsplan beraten. Am Mittwoch, 21. Juli, ist dann im Rat der Stadt, der an selber Stelle tagt, mit der endgültigen Beschluss zu rechnen – rund fünfeinhalb Jahre, nachdem erstmals über des Logistikzentrum öffentlich gesprochen wurde. Am Abend vor Beginn der Sommerferien steht fest, ob das Aldi-Projekt den Segen der Lehrter Politik erhält. Alle Vorzeichen deuten auf eine Kampfabstimmung hin.

„Es geht um den Freiraum der Aligser“

„Es geht nicht um irgendein Feld“, schreibt nun Ortsbürgermeister Seger in seiner Einladung zum Feldspaziergang an die Lehrter Politikerinnen und Politiker. Es gehe vielmehr um das Aldi-Plangebiet, das gleichzeitig der „Freiraum“ der Aligser sei. Und es gehe um die Frage, ob „uraltes Ackerland“ versiegelt, verschlossen und dichtgemacht werden solle, schreibt der Aligser, der dafür plädiert, das Gelände „auch für unsere Nachgeborenen, die Kinder und Kindeskinder“ offenzuhalten.

Seger appelliert an die Ratsmitglieder, sich das Gelände noch einmal genau anzusehen, um „zu erfahren, worüber Sie tatsächlich entscheiden werden“. Es müsse darum gehen, sich unabhängig von Zahlen sowie „fern von Sitzungsräumen und Geschäftsordnung“ ein Bild zu machen, dabei ein offenes Ohr für die Betroffenen zu haben. Solch einen Ortstermin in der Feldmark habe es „bislang wohl nicht gegeben“, meint Seger.

Seger betont, dass auch Bürgerinnen und Bürger zu dem Feldspaziergang eingeladen sind. Er dauert von 11 bis 12 Uhr, Treffpunkt ist an der Straße Zur Kreuzeiche in Aligse.

Von Achim Gückel