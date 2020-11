Der Wasserturm an der Germaniastraße, wichtigstes Wahrzeichen der Stadt Lehrte, wird eine Woche lang nicht mehr blau, sondern grün beleuchtet – eine Aktion der Stadtwerke für Ökostrom.

Noch wird er in Blau angestrahlt, schon bald aber für eine Woche in Grün: Der Wasserturm an der Germaniastraße. Quelle: Katja Eggers