Lehrte

Wenn der Bürgermeister die Boxhandschuhe anzieht, dann geht es ums Ganze. Das „Ganze“ ist in diesem Fall der Klimaschutz. Gemeinsam mit Lehrtes Klimaschutz-Manager Christian Helmreich, Umweltschützer Alfred Buss und Michael Bilharz, dem Initiator der sogenannten Klimawette, haute Stadtoberhaupt Frank Prüße mit einem beherzten Fausthieb eine schwere CO2-Tonne auf dem Rathausplatz um. Was symbolisch gemeint war, soll in Zukunft handfest umgesetzt werden: Lehrte will dem CO2-Ausstoß den Kampf ansagen.

6000 Kilometer mit dem Lastenrad quer durch Deutschland

Anlass für den spielerischen Boxkampf war der Besuch der Aktion Klimawette vor dem Rathaus. Bilharz vom Verein „3 fürs Klima“ fährt dazu in 100 Tagen mit einem Lastenrad 6000 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland. Bei seinen Stopps in 200 Städten zeigt er auf, wie bei den Emissionen von Treibhausgasen gespart werden kann.

Mit diesem Lastenrad fährt Michael Bilharz 6000 Kilometer durch Deutschland. Im Gepäck: Eine Tonne mit CO2 und zahlreiche Tipps zum Klimaschutz. Quelle: Gabriele Gerner

Eine Million Menschen sollen je eine Tonne CO2 im Jahr sparen

Ziel der Aktion ist es, bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow am 1. November eine Million Menschen zu gewinnen, die eine Tonne CO2 pro Jahr einsparen wollen. „Dies entspricht in etwa den Anforderungen an die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels gemäß den Beschlüssen der Klimakonferenz von Paris“, sagt Bilharz. Gemeint ist die Begrenzung der globalen Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.

Gestartet war Bilharz am Sonnabend in Hildesheim, begleitet von einer Handvoll Radlerinnen und Radlern aus der Umgebung. Herbert und Wiltrud Ulrike Mühlbauer waren mit ihren Rädern dazu extra aus Laatzen gekommen. Vor der Präsentation am Lehrter Rathaus legten sie gemeinsam mit dem Initiator und anderen Radlern eine Trinkpause im „Hof Zwoelf Lehrte“ im Alten Dorf ein – ein Ort, der sich laut Besitzerin Ina Rust zum lokalen Klimaschutzzentrum entwickeln möchte.

Herbert und Wiltrud Ulrike Mühlbauer aus Laatzen begleiten die Klimawette-Radtour von Hildesheim über Lehrte nach Hannover. Quelle: Gabriele Gerner

Umweltaktivist gibt Tipps zum Klimaschutz

Bilharz, der im Bundesumweltministerium den CO2-Rechner mitentwickelt hat, nennt vor dem Rathaus zahlreiche Beispiele, wie jedermann den Ausstoß des klimaschädlichen Gases reduzieren kann: „Eine Änderung des Essverhaltens, die Dämmung des Hauses, Car-Sharing oder die Eröffnung eines Öko-Girokontos – Klimaschutz kann man auf viele Arten fördern“, sagt er. Dabei könne Klimaschutz sogar dabei helfen, Geld zu sparen, meint der Umweltaktivist. Allein der Einsatz eines Sparduschkopfes spare rund 100 Euro im Jahr Wasserverbrauch, rechnet Bilharz vor.

Auch der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“ hat eine Wirkung - das demonstriert Klimawette-Initiator Michael Bilharz vor dem Lehrter Rathaus. Quelle: Gabriele Gerner

Jeder kann an der Klimawette teilnehmen

Wer an der Klimawette teilnehmen möchte, kann seinen Beitrag dazu auf der Internetseite www.dieklimawette.de eintragen und damit die eigene Stadt in der Rangliste der klimafreundlichen Städte nach oben pushen – und zusätzlich etwas gewinnen. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister loben zusätzlich Preise für die engagiertesten Mitstreiter in der Stadt aus. Mit welchem Wetteinsatz Prüße ins Rennen gehen wird, will er noch mit der Verwaltung und den Fraktionen im Rat besprechen. Das freut auch den neuen Lehrter ADFC-Sprecher Dietmar Thomas.

In Bezug auf einen verstärkten Klimaschutz sagt Thomas: „Inzwischen hat jede Gruppierung in der Lehrter Politik verstanden: Wir müssen uns verändern.“

Von Gabriele Gerner