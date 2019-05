Lehrte

Dieser Mann wollte offenbar unbedingt den neuen Bürgermeister von Lehrte mitwählen: Ein 43-Jähriger hat den Wahlprozess am Sonntag im Rathaus in Lehrte so sehr gestört, dass er letztlich des Wahllokals verwiesen wurde.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Lehrter zunächst seine Stimme bei der Europawahl abgegeben. Danach wollte er auch den neuen Bürgermeister wählen. Da der Mann sich nach einem Umzug jedoch nicht – wie gesetzlich vorgeschrieben – mindestens 42 Tage vorher in der neuen Kommune gemeldet hatte, durfte er an der Kommunalwahl nicht teilnehmen. Daraufhin beschwerte sich der 43-jähriger Lehrter lautstark und versuchte sogar Einblick in die vertraulichen Unterlagen der Wahlhelfer zu nehmen.

Anzeige gegen den Wahlhelfer

Der 57 Jahre alte Wahlleiter verwies den 43-Jährigen des Wahllokales und schob ihn aus dem Raum. Daraufhin erstattete der Lehrter bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung.

Von RND/ewo