Zehnjähriges Bestehen: So hat die IGS Lehrte sich selbst gefeiert

Viele Gratulanten und Glückwünsche zum zehnjährigen Bestehen: Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Lehrte hat bei einem Empfang im Oberstufengebäude an der Südstraße am Donnerstagabend vor allem sich selbst gefeiert.

Nicht leicht sei der Start der Schule vor zehn Jahren am Standort Hämelerwald gewesen, resümierte Schulleiter Bernhard Mellentin. Ziel sei es gewesen, eine Schule ohne Druck und mit offenen Bildungswegen zu schaffen – eben „eine Schule für alle“. Politisch damals eigentlich nicht gewollt, aber dennoch toleriert, mussten zunächst viele Unwägbarkeiten gelöst werden, um das Konzept einer IGS umzusetzen.

Schule von ständigen Veränderungen geprägt

Dazu zählte der Aufbau eines neuen, größeren Kollegiums und die Umsetzung des Ganztagsbetriebs und der Inklusion. Die Schule sei in den vergangenen zehn Jahren von ständigen Veränderungen geprägt gewesen. Dazu zählte Mellentin auch die Einführung der Oberstufe am Standort Lehrte. Die meisten Lehrer pendelten seit Jahren zwischen den beiden Standorten Lehrte und Hämelerwald. „Das ist immer noch eine große Belastung.“

Es war Mellentin aber deutlich anzumerken, dass nach der letzten Ratssitzung eine große Anspannung abgefallen ist. Als der Schuldirektor über die Genehmigung der Raumpläne für das Schulzentrum berichtete, nach denen nun der neue Campus und das fehlende Schulgebäude in Lehrte-Süd endlich errichtet werden können, musste er die ein oder andere Träne verdrücken. In wenigen Jahren soll nun alles stehen – dann kann der zweite Standort in Hämelerwald endgültig aufgegeben werden.

Wie die Schule aus der Bürgerinitiative Gesamtschule in Lehrte (Bigil) entstand, berichtete Gründungsmitglied Carsten Milde, ehemaliger Schulleiter der Kooperativen Gesamtschule Sehnde und nun Referatsleiter in der Niedersächsischen Staatskanzlei. Er erinnerte an die ersten Treffen der Bürgerinitiative im Lehrter Restaurant Bodega. Aus einer Idee und einer Hand voll Mitstreiter seien Hunderte geworden, die in einer Elternbefragung schließlich für die Einführung der Schulform stimmten. Mit knapp 150 Schülern war der erste fünfte Jahrgang der IGS in Hämelerwald schließlich an den Start gegangen.

Viele Herausforderungen für die nächsten Jahre

Die IGS sei eine Schule, in der „Vielfalt und Heterogenität ein gewolltes Konzept sind“. Milde spricht aus Erfahrung: Seine Tochter hat an der Schule jetzt erfolgreich ihr Abitur abgelegt. Das lange gemeinsame Lernen von Schülern unterschiedlicher Bildungsniveaus sei wichtig für die soziale Struktur einer Gesellschaft, ist Milde weiter überzeugt.

Verschiedene Redner kamen gratulierten der Schule und wünschten weiter gutes Gelingen. Unter den Gratulanten war auch Burkhard Hoppe als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Lehrte. Er sicherte der IGS vonseiten der Politik weitere Unterstützung zu. Selbst CDU-Chef und Kritiker Hans-Joachim Deneke-Jöhrens versprach die Unterstützung seiner Partei: Wenn es darauf ankomme, stehe der Rat zusammen, sagte er. Andreas Blasche-Hesse von der Landesschulbehörde verwies aber auch auf die großen Herausforderungen, die noch zu meistern seien. Dazu gehöre auch, eine möglichst hohe Schülerzahl in der Oberstufe sicherzustellen, „um ein ordentliches Oberstufen-Angebot machen zu können“.

Florian Euler führt humorvoll durch den Abend. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Florian Euler führt durch den Abend Florian Euler, selbst Abiturient der Integrierten Gesamtschule Lehrte, hatte die Aufgabe, durch den mit vielen Reden gespickten Abend zu führen. Dies gelang ihm bestens. Er schaffte es, mit seinem komödiantischen Talent, die Besucher zum Lachen zu bringen. Sehr humorvoll war etwa seine Erzählung über die erste iPad-Klasse an der Schule. Er selbst hatte diese Klasse besucht und konnte aus Erfahrung berichten. Zwischen den einzelnen Redebeiträgen der Politiker und Schulvertreter fragte Euler die Gäste immer wieder, ob sie noch nicht eingeschlafen seien und betonte immer wieder, „dass es gleich vorbei“ sei. Einmal mischte sich Euler auch unter das Publikum und fragte dort etwa gezielt Schüler oder Lehrer, warum sie so gerne zur Schule gehen. Seine Pointen kamen gut an und sorgten für viel Unterhaltung.

