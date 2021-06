In Langenhagen ist am Dienstag an der Bothfelder Straße ein Lkw-Fahrer in das Heck eines Opels gefahren und hat diesen über die Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Allee geschoben. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher vom Tatort, die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. Die Fahrerin des Opels erlitt leichte Verletzungen.