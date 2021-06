Hannover/Langenhagen

Mit einem Foto hatte die Polizei nach Adolf F. aus Langenhagen gesucht und die Bevölkerung um Hilfe gebeten – mit Erfolg. Der 83-Jährige lebt in einem Pflegeheim an der Bachstraße in Langenhagen-Wiesenau. Er leidet unter Demenz. In der Einrichtung war er zuletzt am Mittwoch, 9. Juni, gegen 15 Uhr gesehen worden. Am Abend informierte die Heimleitung die Polizei, dass der Senior vermisst wird. Mitarbeiter einer Hilfsorganisation entdeckten den gesuchten Mann am Samstag nun im Nahbereich des Seniorenheimes.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Adolf F. um Hilfe. Quelle: privatMitarbeiter einer Hilfsorganisation entdeckten den Mann im Nahbereich des Seniorenheimes. Dem Mann ging es den Umständen entsprechend gut.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte der Senior ein orange-weiß kariertes, kurzärmeliges Hemd, blaue Jeans sowie blaue Latschen: Mit dieser Beschreibung rief das Polizeikommissariat Langenhagen die Bevölkerung zur Hilfe auf.

Von Manuel Behrens